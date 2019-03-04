İSTKA'dan İstanbul'da sıçrama yaratacak projelere destek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), "2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı" ile İstanbul'da sıçrama yaratacak projelere destek olacak.

İSTKA'dan yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İSTKA, "2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı"nı ilan etti.

5 milyon lira kaynak tahsis edilen "Fizibilite Desteği Programı" ile girişimcilik, yenilik, yaratıcı endüstriler, çocuklar ve gençler ile dezavantajlı gruplara yönelik 5 temada geliştirilecek güdümlü projelerin fizibilite çalışmaları desteklenecek.

Toplam 5 milyon lira, projelerini sunup onay alacak proje sahibi kurum ve kuruluşların kullanımına sunulacak.





- Proje başına azami destek tutarı 450 bin lira





"2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı"na kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar 24 Aralık 2019'a kadar başvurabilecek.



Proje başına asgari destek tutarının 100 bin lira, azami destek tutarının 450 bin lira olduğu "2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı"nda, İSTKA, projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 100’üne kadar destek verebilecek.



Başvuru sahipleri, son başvuru tarihini beklemeden İSTKA'ya fizibilite desteği başvurusunda bulunabilecek. Proje başvuruları, sadece online ortamda Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi üzerinden kabul edilecek.



2010 yılından bu yana 8 defa mali destek programları için ilana çıkan İSTKA, toplam 38 farklı program yürüttü. Şu ana kadar desteklenen proje sayısı 809 oldu. Desteklenen projelerin toplam bütçesi 767 milyon lira, toplam ajans desteği 462,2 milyon lira olarak gerçekleşti.





- "Özgün ve model projeleri hayata geçirmek üzere kullanacağız"





Açıklamada görüşlerine yer verilen İSTKA Genel Sekreter Vekili Dr. Fatih Pişkin, teknolojik dönüşümün artık hayatın her alanını etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni teknolojiler mevcut ürün, süreç ve iş modellerinde köklü bir dönüşüme yol açmakla kalmayıp toplumsal hayatımızda da etkilerini güçlü bir şekilde hissettirmeye başlamış durumda. Bu dönüşümün gerisinde kalmamamız için kaynaklarımızı İstanbul'da sosyoekonomik açıdan sıçrama yaratacak öncelikli alanlarda sürdürülebilir, özgün ve model projeleri hayata geçirmek üzere kullanacağız. Fizibilite Desteği Programı ile İstanbul'u küresel girişimcilik merkezleri ligine çıkarmayı, ekonomimizde tasarım ve yenilik odaklı dönüşümü gerçekleştirmeyi, çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğin yetkinlikleri ile donatmayı, tüm bunları dezavantajlı grupların sosyal, kültürel ve fiziksel hizmetlere erişebilirliklerini kolaylaştıracak şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."



