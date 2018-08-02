Isuzu, kadın yarış pilotları Transanatolia'ya hazır

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu, Türkiye'de 8 yıldır düzenlenen ve dünyanın en zorlu rally raid yarışlarından biri olarak gösterilen Transanatolia Rallisi'ne ilk kez kadın yarış pilotlarıyla katılıyor.

Anadolu Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de üretilen ve yarış aracına çevrilen Isuzu D-Max, roll cage sistemi, performanslı motoru, yarış direksiyonu, yarış koltukları ve özel yeşil rengiyle Transanatolia 2018'in favori araçlarından biri olacak.

Güçlü ve dayanıklı şasi alt yapısını 4x4 çekiş sistemiyle birleştiren Isuzu D-Max'in pilot koltuğunda Yeşim Nur Mantaş ve Co-Pilot koltuğunda Pınar Çelikel oturacak.

7 günde toplam 2 bin 850 kilometrelik parkuru aşacak olan Anadolu Isuzu kadın yarış pilotları, yarışa İzmir’den başlayacak, sırasıyla Kütahya, Ankara, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Karaman, Burdur, Denizli üzerinden gidip yine İzmir’de Efes’te yarışı sonlandıracak.

Anadolu Isuzu Yarış Takımı pilotları Yeşim Nur Mantaş ve Pınar Çelikel, Türkiye'de 2015 yılından bu yana BajaAnatolia, Rally Halikarnasos, Rally Antiphelos ve Transanatolia yarışlarına katılırken, 2017 yılında düzenlenen Rally Antiphellos’ta Yeşim Nur Mantaş "En İyi Kadın Otomobil Sürücüsü", Pınar Çelikel ise "En İyi Kadın Co-Pilot" seçildi.





- Transanatolia'nın tek kadın yarış takımı





Hafta sonu İzmir’de start alacak olan Transanatolia yarışının bir diğer önemli özelliği ise Türkiye'nin kültürel ve tarihi mekanlarının öne çıkarıldığı bir rota üzerinde düzenlenecek olması. Yarışmacılar bir gün göl kenarında kamp yaparken, diğer gün Roma döneminden kalma tarihi eserlerin içinden geçerek yarışacak. Sagalassos’tan, Salda Gölüne, Hierapolis’ten Ihlara Vadisi’ne kadar onlarca doğal güzelliğin içinde geçerek yarışı tamamlamaya çalışacak.

Transanatolia yarışının tek kadın yarış takımı olan Anadolu Isuzu Yarış Takımı, bu özelliğiyle de seyircilerin dikkatini çekecek. Uzun yıllar motor sporlarına ara veren Anadolu Isuzu Takımı, firma bünyesinde kadın çalışanları için başlattıkları pozitif ayrımcılığı hayatın her alanında devam ettirerek ralli parkurlarına da taşıyor. Anadolu Isuzu’nun kadın pilotları Yeşim Nur Mantaş ve Pınar Çelikel de, güçlü ve dayanıklı Isuzu D-Max ile Transanatolia Rallisi'nde 454 kapı numarasıyla yarışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Yarış Takımı pilotu Yeşim Nur Mantaş, dayanıklılığı ve performansıyla ön plana çıkan Isuzu D-Max ile yarışacak olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Mantaş, "Transanatolia Rally Raid, çok zorlu arazi şartlarında, dayanıklılık isteyen parkurlarda düzenlenecek. Bu zorlu etaplara mental olarak hazırlanmanın yanı sıra dört çeker sisteminin ve şasisinin dayanıklı olduğu, 2 bin 850 km boyunca tüm yol şartlarında ilerleyebilecek bir otomobile sahip olmalısınız. Bizim avantajımız bu yolculuğa Isuzu D-Max ve Anadolu Isuzu ile çıkıyor olmamız." ifadelerini kullandı.

