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İsveçli siyasetçiden Müslümanlara hakaret

- Göçmen karşıtı politikaları savunmasıyla tanınan milletvekili Strid, Müslümanlar için "Yüzde 100 insan değil" ifadesini kullandı - Strid'in Müslüman karşıtı sözlerine siyasetçilerden sert tepkiler geldi - Norrköping kentinde yaşayan Müslümanlar, Strid hakkında suç duyurusunda bulundu

İsveçli siyasetçiden Müslümanlara hakaret

STOCKHOLM (AA) - İsveç'te göçmen karşıtı politikaları savunmasıyla bilinen İsveçli Demokratlar Partisi (SD) Milletvekili Martin Strid, Müslümanlar için "Yüzde 100 insan değil.'' diyerek hakaret etti.

İsveç devlet televizyonu SVT'de yayınlanan ''Forum'' adlı programda konuşan Strid, Müslümanlara yönelik çirkin ifadeler kullandı.

Martin Strid, "Müslümanlar yüzde 100 insan değil." diyerek, İslam'ı öğrendikçe dehşete kapıldığını söyledi.

- Müslüman karşıtı ifadelere tepkiler

Bu arada, Strid'in Müslümanlara yönelik hakaret içeren sözleri büyük tepkiyle karşılandı.

Ana muhalefet sağ Liberal Moderat Parti Genel Başkanı Jan Björklund, Martin Strid'in Müslümanlar hakkındaki ifadelerine sert tepki gösterirken, ''SD'den saf ırkçılık.'' değerlendirmesinde bulundu.

Liberal Merkez Parti Genel Başkanı Annie Lööf da "SD 'ırkçılığa' kapı açtı. Acaba bu konuda SD lideri Jimmie Akesson'un görüşleri ne?'' dedi.

İsveç Sol Parti Başkanı Jonas Sjöstedt da Martin Strid'in konuşmasının "saf bir ırkçılık" örneği olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Norrköping kentinde yaşayan Müslümanlar, Strid hakkında "halklar arasında nefret ve kin yaymak" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ırkçılıkİsveçİsveçli Demokratlar Partisi (SD) Milletvekili Martin Strid
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