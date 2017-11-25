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İsveçli siyasetçiye evrakta sahtecilikten para cezası

​STOCKHOLM (AA) - İsveç'te Sosyal Demokrat Partinin eski Genel Başkanı Mona Sahlin, yakın korumasının maaş bordrosunda sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle 2 bin 300 avro para cezasına çarptırıldı. İsveç devlet televizyonu SVT'nin...

İsveçli siyasetçiye evrakta sahtecilikten para cezası

​STOCKHOLM (AA) - İsveç'te Sosyal Demokrat Partinin eski Genel Başkanı Mona Sahlin, yakın korumasının maaş bordrosunda sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle 2 bin 300 avro para cezasına çarptırıldı.
İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Stockholm Ön Mahkemesi 60 yaşındaki Sahlin’i, evrakta sahtecilik suçlamasıyla 50 gün hapis cezasına çarptırarak bunu 2 bin 300 avro para cezasına çevirdi.


Geçen yıl ortaya çıkan skandal sonrası, yakın korumasının ev ve araba alabilmesi için kağıt üzerinde maaşını yüksek gösterilmesi suçlamasını kabul eden Sahlin, kamuoyundan özür dilemişti.


Öte yandan, 1995 yılında sol koalisyon ittifak hükümetinde Çalışma Bakanlığı görevini yürüten Mona Sahlin, bakanlığa ait banka hesabından 53 bin 424 kron (5 bin 300 avro) şahsi alışveriş yaptığının ortaya çıkmasının ardından istifa etmek zorunda kalmıştı. Bakanlık hesabından çikolata satın aldığı da tespit edilen Sahlin, uzun süre siyasete ara vermişti.

Sahlin, 2007 yılında tekrar siyasete dönerek Sosyal Demokrat Partisinin genel başkanı seçilmişti. Bu görevi 3 yıl sürdüren İsveçli siyasetçi, 2010'daki seçimlerde başarılı olmayınca istifa etmişti.


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İsveçMona SahlinYolsuzluk
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