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İsveç'te bıçaklı saldırgan polis tarafından vuruldu

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in Trelleborg kentinde, cadde ortasında elinde bıçak bulunan ve etrafa tehditler savuran bir kişi, polis tarafından vuruldu. Trelleborg Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Anna Göransson, yaptığı açıklamada, şehir merkezindeki...

İsveç'te bıçaklı saldırgan polis tarafından vuruldu

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in Trelleborg kentinde, cadde ortasında elinde bıçak bulunan ve etrafa tehditler savuran bir kişi, polis tarafından vuruldu. Trelleborg Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Anna Göransson, yaptığı açıklamada, şehir merkezindeki pizza lokantasının camlarını kırarak elinde bıçakla kalabalık bir parka yürüyen saldırganın, polis tarafından cadde ortasında ayağından vurularak etkisiz hale getirildiğini belirtti. Polisin bıçağı bırakması için havaya uyarı ateşi açtığını ifade eden Göransson, saldırganın bıçağı bırakmadığını ve etrafa tehditler savurduğunu kaydetti. Göransson, ''Hastaneye kaldırılan saldırgan tedavi altına alındı. Saldırganın elinde bıçakla neden etrafı tehdit ettiği hakkında araştırmalarımız devam ediyor.'' diye konuştu. Göransson, saldırganın kimliği ve yaşı hakkında bilgi vermedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bıçaklı SaldırıİsveçTeleborg Kenti
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