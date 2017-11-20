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İsveç'te cami kapısına ırkçı saldırı

İsveç'in Södermanland bölgesindeki Flen ilçesinde bulunan El-Hüda Müslüman Kültür Merkezine bağlı Flen Camisi'nin kapısının demir kepengine gamalı haç çizildi.

İsveç'te cami kapısına ırkçı saldırı

STOCKHOLM

İsveç'in Södermanland bölgesindeki Flen ilçesinde bulunan El-Hüda Müslüman Kültür Merkezine bağlı Flen Camisi'nin kapısının demir kepengine gamalı haç çizildi.

İsveç İslam Federasyonu Başkanı Tahir Akan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki camilere yapılan ırkçı saldırılardan dolayı çok üzgün olduklarını belirtti.

Geçmiş dönemlerde de cami kapısının saldırıya uğraması nedeniyle demirden kepenk yapıldığı dile getiren Akan, kepenkten dolayı kapıyı ve camları kıramayanların böyle bir ırkçı saldırı gerçekleştirmiş olabileceğini belirtti.

Saldırı hakkında polisin kendilerini bilgilendirdiğini söyleyen Akan, ''Polis geniş çaplı bir araştırma başlattı. Gelişmeler bize bildiriliyor. Etraftaki kameraları incelemeye aldılar. İnşallah yakında bunu yapanlar yakalanır.'' ifadelerini kullandı.

Kilise camiye çevrildi

Daha önce bir kilise olan söz konusu ibadethane El-Hüda Müslüman Kültür Merkezi tarafından satın alınarak 2012 yılında camiye çevrilmişti.

Son olarak 2014 yılında taşlı saldırıya uğrayan ve camları kırılan Flen Camisi'nin Başkanı Abdi Osman Abukar, İsveç medyasına yaptığı açıklamada, 2012-2014 yıllarında caminin dört defa saldırıya maruz kaldığını ifade etmişti.

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