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İsveç'te Gazze'ye yardım gemisi hazırlığı sürüyor

- Ship to Gaza Derneği, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla "Gazze İçin Donanma" adını verdikleri girişim için bir gemi daha satın aldı - Derneğin Basın Sözcüsü Hansson: - "İsrail'in ablukasını delmek için 'Armada for Gaza' adı altında 2018'in mayıs ayında yeniden yola çıkacağız" - "(Trump'ın Kudüs kararı) Bu karar, Kudüs'e barış yerine gözyaşı getirir"

İsveç'te Gazze'ye yardım gemisi hazırlığı sürüyor

STOCKHOLM (AA) - ATİLA ALTUNTAŞ - İsveç'teki Ship to Gaza Derneği, İsrail'in Gazze ambargosunu delmek amacıyla "Gazze için Donanma" adını verdikleri girişim için ikinci gemisini satın aldı.

Ship to Gaza Derneği Basın Sözcüsü Ellen Hansson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in ablukasını delmek için "Gazze için Donanma" olarak mayıs ayında yola çıkacaklarını belirtti.

İkinci gemiyi İngiltere'den satın aldıklarını kaydeden Hansson,''Geminin uzunluğu 20 metre. 1970'te kötü hava koşullarına dayanaklı olarak yapılmış bir gemi. Mayıs ayının sonuna doğru yola çıkmayı düşünüyoruz. Donanmadaki küçük gemiler Fransa'daki kanallar üzerinden, büyük gemiler de okyanustan Gazze'ye hareket edecek.'' dedi.

İsrail'in Gazze ablukasını kırmak için kararlı olduklarını vurgulayan Hansson, ''Uluslararası Gazze Özgürlük Filosu da kendi çabalarıyla donanmamıza katılmayı amaçlıyor. Bu sefer çok daha iyi bir organizasyonla İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı dünyanın dikkatine sunacağız.'' diye konuştu.

- "Bu karar, Kudüs'e barış yerine gözyaşı getirir"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını kınadıklarını vurgulayan Hansson, ''Bu karar, Kudüs'e barış yerine gözyaşı getirir. Derhal bu karardan dönülmeli, aksi halde bölgede çok büyük kargaşaya neden olur.'' ifadelerini kullandı.

Dernek üyeleri, temmuz ayında satın aldıkları 9 metrelik yelkenli tekneye Nobel Barış Ödülü sahibi Mairead Maguire'nin ismini vermişti.

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GazzeIsrailİsveçİsveç Ship To Gaza Derneği
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