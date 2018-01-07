Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ELDAY ASKON Başkanı Hasan Cesur İş Dünyasına Büyük Müjde…
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden
Kodlamayı öğretiyorlar
Kodlamayı öğretiyorlar

İsveç'te metroda patlama

İsveç'in başkenti Stockholm'ün güneyinde bulunan Huddinge'e bağlı Varby Gard Mahallesi metrosunda patlama meydana geldi.

İsveç'te metroda patlama

STOCKHOLM(AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'ün güneyinde bulunan Huddinge'e bağlı Varby Gard Mahallesi metrosunda patlama meydana geldi.

Södertörn İtfaiye Müdürlüğünden Lars-Ake Stevelind, yaptığı açıklamada, patlamanın yerel saatle 11.07'de yaşandığını ve iki kişinin ağır yaralandığını belirtti.

Patlamaya el yapımı bomba neden oldu

Patlamaya el yapımı bir bombanın neden olduğunu aktaran Stevelind, yaralanan 45 ve 60 yaşlarındaki iki kişinin ise hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, patlamanın terör bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Muhabir: Atila Altuntaş

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Dünya
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5