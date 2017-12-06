Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi spor Ali eser
Yeni pazarlama müdürü
Pazarlamaya yeni müdür
Yeni otobüsler seferde
Yeni otobüsler seferde
Enflasyon hedefini açıkladı
Enflasyon hedefini açıkladı
Kış tedbirleri
Kış tedbirleri
Bilişimde yeni hedefler
İletişimde yeni hedefler

İsveç'te Nobel Haftası

- Bu yıl tıp, kimya, fizik, edebiyat ve ekonomi alanında Nobel kazananlara ödülleri, 10 Aralık'ta verilecek

İsveç'te Nobel Haftası

STOCKHOLM (AA) - Bu yıl tıp, kimya, fizik, edebiyat ve ekonomi alanında Nobel kazananlara ödülleri 10 Aralık'ta düzenlenecek törenle verilecek.

Nobel Haftası kapsamında, ekim ayında Nobel Komitesince açıklanan tıp, kimya, fizik, edebiyat ve ekonomi ödüllerinin sahipleri başkent Stockholm'e geldi. Nobel Müzesini ziyaret eden ödül sahipleri, geleneksel olarak yapılan ve müzede saklanan siyah sandalyeleri imzalayarak Nobel Haftası'nı başlattı.

Bu arada, "Günden Kalanlar" romanıyla "2017 Nobel Edebiyat Ödülü"ne layık görülen Japon kökenli İngiliz yazar Kazuo İşiguro, Kraliyet Bilim Akademisinde basın tanıtımına katıldı.

Öte yandan, Stockholm'de 10 Aralık'ta İsveç Kralı Carl 16. Gustaf'ın da katılacağı törenle ödül sahiplerine 9 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 900 bin avro) ve madalya verilecek.

Nobel Barış Ödülü'nün sahibine ise Norveç'in başkenti Oslo'da tören düzenleniyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İsveçNobel MüzesiNobel Ödül HaftasıStockholm
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5