İsveç'te Nobel Haftası

STOCKHOLM (AA) - Bu yıl tıp, kimya, fizik, edebiyat ve ekonomi alanında Nobel kazananlara ödülleri 10 Aralık'ta düzenlenecek törenle verilecek.

Nobel Haftası kapsamında, ekim ayında Nobel Komitesince açıklanan tıp, kimya, fizik, edebiyat ve ekonomi ödüllerinin sahipleri başkent Stockholm'e geldi. Nobel Müzesini ziyaret eden ödül sahipleri, geleneksel olarak yapılan ve müzede saklanan siyah sandalyeleri imzalayarak Nobel Haftası'nı başlattı.

Bu arada, "Günden Kalanlar" romanıyla "2017 Nobel Edebiyat Ödülü"ne layık görülen Japon kökenli İngiliz yazar Kazuo İşiguro, Kraliyet Bilim Akademisinde basın tanıtımına katıldı.

Öte yandan, Stockholm'de 10 Aralık'ta İsveç Kralı Carl 16. Gustaf'ın da katılacağı törenle ödül sahiplerine 9 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 900 bin avro) ve madalya verilecek.

Nobel Barış Ödülü'nün sahibine ise Norveç'in başkenti Oslo'da tören düzenleniyor.