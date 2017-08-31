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İsveç'te polise bıçaklı saldırı

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de polise bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı.Stockholm Emniyet Müdürülüğü Sözcüsü Anders Bryngelsson, yaptığı açıklama, öğle saatlerinde Medborgar Platsen Mahallesi'nde rutin kontrol...

İsveç'te polise bıçaklı saldırı

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in başkenti Stockholm'de polise bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı.Stockholm Emniyet Müdürülüğü Sözcüsü Anders Bryngelsson, yaptığı açıklama, öğle saatlerinde Medborgar Platsen Mahallesi'nde rutin kontrol yapan bir polisin bıçaklı saldırıya uğradığını belirtti.Saldırıyı gerçekleştiren zanlının gözaltına alındığını dile getiren Bryngelsson, yaralanan polisin tedavi altına alındığını kaydetti. Polis, saldırganın kimliği ve uyruğuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

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Bıçaklı SaldırıİsveçMedborgare PlatsenPolisStockholm
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