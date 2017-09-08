İsveç'ten Arakan açıklaması

STOCKHOLM (AA) - İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, Myanmar'ın Arakan eyaletinde, ordunun Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırılarıyla ilgili büyük endişe duyulduğunu bildirdi.



Dışişleri Bakanı Wallström, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, "Hükümetimiz, Arakan halkına Myanmar'da yapılan saldırılarla ilgili derin endişe duyuyor. Arakan'da saldırılar nedeniyle 123 bin kişi evini terk ederek, Bangladeş'e göç etti. Myanmar ordusunun, ağustos ayı sonunda kaçan sivillere yaptığı saldırları kesinlikle kabul edilemez buluyoruz." ifadesini kullandı.



Ordunun sivillere yönelik saldırılarının derhal durdurulması çağrısında bulunan Wallström, şunları kaydetti:

"İnsani yardımların derhal mağdurlara ulaştırılması lazım. Sivil halka yapılan saldırı hemen durdurulmalı. Kuzey Arakan'da geçici insani yardım kampları kurulmalı. Orada neler olduğuna ilişkin medyanın sağlıklı haber alabilmesi sağlanmalı. Myanmar hükümeti ile Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii de buna yardımcı olmalı.''



- ''BMGK önemli adımlar atmalı''



Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği'nin (AB) geçen haftaki açıklamalarına işaret eden Wallström, Arakan'da yaşanan gelişmeleri görüşen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) daha önemli adımlar atmasını beklediklerini vurguladı.



Suu Çii'nin, geçen haziran ayında İsveç'i ziyaret ettiğini anımsatan Wallström, "Hükümetimiz ve bakanlarımız, Çii'ye, Arakan halkının sorunlarını dile getirdi. Çatışmaların temel nedenlerini masaya yatırdık ve çözümün diyalog, tolerans, etnik, dini gruplar arasında hoşgörünün geliştirilmesi ve insan hakları ihlallerinin araştırılması gerektiğine dikkati çektik. Arakan eyaletinde vatandaşlık mevzuatı değiştirilmeli, Arakan halkına da diğer etnik gruplara da tüm hakları verilmeli. Bu tavsiyelerimiz, eski BM Genel Sekreteri ve Arakan Danışma Komisyonu Başkanı Kofi Annan'ın yakın zamanda sunduğu Arakan raporun da da var.'' değerlendirmesinde bulundu.