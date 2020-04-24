Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Halk özel Harekatı Genel Başkanı Fatih Kaya Avrupa Kısa Kulvar Buz Pateni Kupa Finalleri Guiness türkiye yankılar
Yönetimde bayrak değişimi
Yönetimde bayrak değişimi
27 Nisan'da üretime yeniden başlıyorlar
Üretime yeniden başlıyor
Boyner'de üst düzey atama
Üst düzey atama
İşverene ramazan desteği
İşverene ramazan desteği
Türk öğrencilere yardım
Türk öğrencilere yardım

İşverene ramazan desteği

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri, Ramazan ayında çalışanlarına destek olmak isteyen işletmelere hem hijyenik ve pratik hem de avantajlı bir çözüm sunuyor.

İşverene ramazan desteği
banner17

Sodexo Gift Pass Gıda mobil hediye kartı siparişi veren firmalar her 1000 TL’lik siparişi için 70 TL kazanıyor, çalışanlar ise diledikleri markette alışveriş yapmanın özgürlüğünü yaşıyor.

Ramazan ayında çalışanlarına Sodexo mobil gıda hediye kartı (Gift Pass) ile gıda yardımı yapan firmalar bir yandan %39’a varan vergi avantajı elde ederken, diğer taraftan operasyonel kolaylık sağlıyor. Her 1000 TL’lik siparişine anında 70 TL kazanan firmalar, çalışanlarına Sodexo ile seçme özgürlüğü sunarak destek oluyor.

Ücretsiz mobil kart şeklinde verilen Gift Pass Gıda kartı sayesinde çalışanlar alışverişlerini temassız ödemeyle hijyenik ve güvenli bir şekilde yapabiliyor, 4000 noktada alışveriş yapmanın özgürlüğünü yaşıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
SodexoRamazanDestek
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5