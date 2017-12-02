İsviçre'de 9 ayda 91 dağcı öldü CENEVRE (AA) - İsviçre Alpleri'nde bu yıl 9 ayda 91 dağcı yaşamını yitirdiği belirtildi.Swissinfo internet sitesindeki habere göre, bu yıl dağlarda yaralanan ve mahsur kalan 2 bin 244 kişi acil kurtarma ekiplerini aradı. İsviçre Alpleri'nde...

02 Aralık 2017 Cumartesi 00:09