İsviçre'de Berset dönemi

CENEVRE (AA) - İsviçre Konfederasyon Başkanlığı'na seçilen Alain Berset bugün görevine başladı.

Ülkede, 1934'ten bu yana en genç Konfederasyon Başkanı olan 45 yaşındaki Berset, görevi Doris Leuthard'tan devraldı.

Berset, İsviçre Parlamentosu'nda 6 Aralık'ta yapılan oylamada, 210 geçerli oyun 190'ını alarak Başkan seçilmişti. İsviçre Konfederasyonu Başkan Yardımcısı görevine ise Maliye Bakanı Ueli Maurer getirildi.

İsviçre Sosyal Demokrat Partisi üyesi olan Berset, Aralık 2011'de İsviçre Federal Konseyi'ne seçildikten sonra Federal İçişlerinden Sorumlu Bakan olarak kabinede görev almıştı. Berset, ülkesinin sağlık, sosyal güvence ve kültür konularından sorumluydu.

Geçen yıl başkan seçilen Leuthard, parlamentoda 188 oy alırken, yardımcılığını da Berset üstlenmişti.

Kasım ayında yayımlanan İsviçre Federal Irkçılıkla Mücadele Servisi'nin "İsviçre Irk Ayrımcılığı 2016 Raporu"nun ön sözünde ifadelerine yer verilen Berset, ülkesinin çok kültürlülüğü ve çeşitli yaşam şekillerini barındırmasına atıfta bulunarak, "Irkçılığın en büyük mağdurları Müslümanlar, siyahiler ve göçebe yaşam tarzına sahip kişiler." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsviçre'de başkanlar, parlamento tarafından 7 kişilik kabine içinden seçiliyor ve bir yıl görev yapıyor.



