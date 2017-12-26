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İsviçre'de çığ felaketleri: 3 ölü

- Çığ felaketleri sonucu 2'si İsviçreli, 1'i Fransız 3 dağcı hayatını kaybetti

İsviçre'de çığ felaketleri: 3 ölü

CENEVRE (AA) - İsviçre Alpleri'nde hafta sonu meydana gelen 3 ayrı çığ düşmesi sonucu 3 dağcının yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsviçre polis kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Valais Kantonu'nda, 2 bin 844 metre yükseklikteki Hofathorn zirvesinde dün sabah saatlerinde kayak yapan 39 yaşındaki İsviçre vatandaşı çığ altında kaldı.

Kısa süre içinde arkadaşları tarafından çığ altından çıkarılan sporcunun olay yerinde öldüğü bildirildi.

Ülkenin doğusundaki Graubünden'in polis yetkililerinden yapılan açıklamada da 23 Aralık Cumartesi günü kız arkadaşı ile kayak yaptıktan sonra Glattwang Dağı'na tırmanışa geçen ve kaybolan dağcının cesedinin bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, dağın kayalık alanında meydana gelen çığ düşmesi nedeniyle 31 yaşındaki Fransız sporcunun yaklaşık 1 kilometre sürüklendiği ifade edildi.

Geçen cumartesi günü yine Valais Kantonu'nun 2 bin 700 metre yükseklikteki St. Luc bölgesinde başka bir çığ düşmesi sonucu kurtarma ekipleri 3 kişiyi yaralı olarak kurtardı.

Yaralılardan 29 yaşındaki İsviçreli kadının pazar akşamı yaşamını yitirdiği öğrenildi.

İsviçre Alpleri'nde yılın 9 ayında 91 dağcının öldüğü açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İsviçre Alpleri
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