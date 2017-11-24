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İsviçre'de Etiyopyalı imama 18 ay hapis cezası

- Ülkede bir yılı aşkın süredir tutuklu olan Etiyopyalı imam 18 ay şartlı hapis cezasına çarptırılarak, hakkında 15 yıl İsviçre'ye giriş yasağı kararı alındı

İsviçre'de Etiyopyalı imama 18 ay hapis cezası

CENEVRE (AA) - İsviçre'nin kuzeyinde yer alan Winterthur kentindeki An'Nur Camisi'ne yapılan baskında gözaltına alınan ve bir yıldır tutuklu olan Etiyopyalı imama 18 ay şartlı hapis cezası ve 15 yıl İsviçre'ye giriş yasağı verildi.

İsviçre basınında yer alan haberlere göre, Zürih'teki yerel bir mahkeme, kendisini "Şeyh Abdurrahman" olarak tanıttığı ileri sürülen 25 yaşındaki imam hakkındaki kararını açıkladı.

Duruşmada savcılık, "imamın dini görüşlerinin halka yönelik tehlike oluşturduğu" iddiasında bulundu.

Sanık avukatı ise savunmasında, "O üzerinde hiç şüphe olmayan ve İsviçre'de sadece üç ay bulunmuş bir sığınmacıydı. Fanatik bir Müslüman değildi." ifadelerini kullandı.

Mahkeme cezaevinde bir yılı aşkın tutuklu bulunan ve adı açıklanmayan Etiyopyalı imamı, "şiddeti körüklediği, İsviçre'de oturma ve çalışma izni bulunmadığı halde çalıştığı" gerekçesiyle suçlu buldu.

Mahkemece 18 ay şartlı hapis cezası ve 15 yıl İsviçre'ye giriş yasağı verilen imamın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkeden sınır dışı edileceği kaydedildi.

- An'Nur Camisi kapatılmıştı

Zürih Kantonu'na bağlı polisler, geçen yıl 2 Kasım'da Winterthur/Unterland Savcılığının talebi üzerine An'Nur Camisi'ne baskın düzenlemişti.

İmam ve 3 kişi gözaltına alınmış, İsviçreli savcıların isimleri açıklanmayan şüpheliler hakkında şiddeti körükleme şüphesiyle soruşturma başlattığı bildirilmişti.

Cami, haziran ayında bina sahiplerinin kira kontratını uzatmayı reddetmesi nedeniyle kapatılmıştı.

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An'Nur CamisiEtiyopyalı ImamİsviçreŞeyh Abdurarahman
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