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İsviçre'de Leuthard dönemi

- İsviçre Konfederasyon Başkanlığına seçilen Leuthard göreve başladı - Leuthard: "Gelecekte ülkemizdeki İstikrarı muhafaza etmek ve başarımızın devam etmesini istiyoruz. Bunun için her zamankinden daha çok dayanışmaya göstermemiz gerekiyor"

İsviçre'de Leuthard dönemi

CENEVRE (AA) - İsviçre Konfederasyon Başkanlığına ikinci kez seçilen Doris Leuthard göreve başladı.

Leuthard, göreve başlamasının ardından yayımladığı yeni yıl mesajında dayanışma vurgusu yaparak, "Gelecekte ülkemizdeki İstikrarı muhafaza etmek ve başarımızın devam etmesini istiyoruz. Bunun için her zamankinden daha çok dayanışma göstermemiz gerekiyor." dedi.

İlk kez 2010 yılında Konfederasyon Başkanlığı görevine seçilen Leuthard, mesajında sağlık sektörü ve yaşlılık gibi alanlarda artan maliyetlerin ülkesindeki dayanışmaya zarar verdiğini ve yeni reformlara ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

İsviçre Parlamentosunda 7 Aralık'ta yapılan oylamada 188 oy alarak Başkan seçilen Leuthard, görevi eski Başkan Johann Schneider-Ammann'dan devraldı. Konfederasyonu Başkan Yardımcısı görevini ise mevcut Sağlık Bakanı Alain Berset getirildi.

İsviçre Hristiyan Demokrat Halk Partisi'nin başkanlığını da yapan Leuthard, Ekonomi, Çevre, Ulaştırma, Enerji ve İletişim Bakanlıkları görevlerinde de bulundu.

İsviçre'de başkanlar, parlamento tarafından yedi kişilik kabine içinden seçiliyor ve bir yıl görev yapıyor.

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Doris LeuthardİsviçreKonfederasyon Başkanlığı
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