İsviçre'de THY'ye yönelik algı operasyonu

BERLİN (AA) - Boeing'in 737-8 Max model uçaklarının son 6 ay içinde ikinci kazaya karışması havacılık dünyasında deprem etkisi yaratırken, İsviçre'de bazı gazete ve internet sitelerinin, haberlerinde Türk Hava Yollarının (THY) logosunu ve uçaklarının fotoğrafını kullanarak algı operasyonu yapması tepki çekti.

346 kişinin ölümüyle sonuçlanan Endonezya ve Etiyopya'daki uçak kazalarının ardından Boeing model 737-8 Max ve 737-9 Max uçaklarının tüm uçuşlarının birçok ülke ve hava yolu şirketi tarafından askıya alınması, uçuş güvenliği ve Boeing'e ait 2 tip uçağın güvenli olup olmadığını gündeme getirdi.

Havacılık dünyasında deprem etkisi yaratan kazalara ilişkin tartışmalar devam ederken, İsviçre'de bazı gazete ve internet sitelerinin, haberlerinde THY logolu uçakları kullanması dikkati çekti.

İsviçre'de "20Minute", "Aargauer Zeitung gazetesi" ve bazı internet sitelerindeki haberlerde kullanılan görsellerde, kaza yapan Etiyopya Havayolları ve Lion Air dahil çok sayıda hava yolu firması arasından THY'nin logosu ve uçaklarının kullanılması tepki çekti.

Boeing 737-8 Max model uçakların ülkeye uçması durumunda yaşanacak risklerin ele alındığı haberlerde, THY logosu ve uçaklarının kullanılması, Avrupa'da ekonomi ve business sınıfında en iyi hizmeti veren THY'ye yönelik algı operasyonu olarak değerlendirilirken, İsviçre'de yaşayan Türkler tarafından sosyal medyada da tepkiyle karşılandı.

Bu arada, Etiyopya'daki uçak kazasının ardından Boeing 737 Max tipi uçakların kullanımını durduran ilk ülke olan Çin'e Türkiye ve AB ülkeleri de katılmıştı. THY de filosunda bulunan 12 Boeing 737 Max tipi yolcu uçağının operasyonlarını, uçuş emniyeti ve yolcu güvenliği gerekçesiyle bugünden itibaren ikinci bir karara kadar durdurduğunu açıklamıştı.







