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İsviçre'deki Türk STK'leri bir araya geldi

- İTT Başkanı Karaağaç: "Yaşadığımız süreç bize bir ve diri olmayı mecbur kılmaktadır" - "Birlik beraberliğimizden taviz vermeden ve asimile olmadan entegre olarak yaşadığımız ülkede varlığımızı sürdüreceğiz"

İsviçre'deki Türk STK'leri bir araya geldi

CENEVRE (AA) - İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) başkanları ve temsilcileri, İsviçre Türk Toplumu'nun (İTT) düzenlediği organizasyonda bir araya geldi.

Zug kantonundaki Fatih Camisi'nin toplantı salonunda gerçekleşen buluşmada konuşan İTT Başkanı Levent Karaağaç, birlik beraberlik mesajları verdi.

Faaliyetleri hakkında katılımcıları bilgilendiren Karaağaç, terör örgütlerinin İsviçre'de artan provokasyonlarına karşı sağduyulu yaklaşımda bulunularak tahrik ve propagandalar karşısında dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Karaağaç, "Akıllı bir şekilde haklı olduğumuz yolda bayrak millet vatan aşkı içerisinde tek millet ve tek bayrak hedefinden sapmadan, birlik beraberliğimizden taviz vermeden ve asimile olmadan entegre olarak yaşadığımız ülkede varlığımızı sürdüreceğiz." dedi.

"Yaşadığımız süreç bize bir ve diri olmayı mecbur kılmaktadır." diyen Karaağaç, 3 ay içerisinde tüm derneklerin katılımıyla bir çalıştay düzenleyeceklerini bildirdi.

İsviçre'deki Türk gençlerine yönelik sosyal faaliyetlere de devam edeceklerini belirten Karaağaç, gelecek yıl Türk derneklerinin kurdukları spor kulüplerinin katılımıyla "Büyükelçilik" ve "İTT" futbol kupası müsabakaları düzenleyeceklerini kaydetti.



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İsviçre Türk ToplumuİTTLevent Karaağaç
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