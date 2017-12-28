İtalya Başbakanı Gentiloni'den yıl sonu değerlendirme toplantısı

ROMA (AA) - İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, İtalya'da mart ayında yapılması beklenen genel seçimlere ilişkin, "Umarım Demokrat Parti (PD) seçimlerde galip gelir ve iktidar olur. Tabii ki istikrarsızlığı önlemek için de elimizden gelen bütün tedbirleri alacağız." dedi.

Başkent Roma'da düzenlediği yıl sonu basın toplantısında konuşan Başbakan Gentiloni, bu yıl parlamentonun olağan şekilde, zamanı geldiği için feshedilecek olmasının önemini vurguladı.

Mart başında yapılması beklenen genel seçimlere kadar hükümetin görev başında olacağını söyleyen Gentiloni, "Umarım benim partim (Demokrat Parti) seçimlerde galip gelir ve iktidar olur. Tabii ki istikrarsızlığı önlemek için de elimizden gelen bütün tedbirleri alacağız." diye konuştu.

Ülke ekonomisine de değinen Gentiloni, ekonominin yaralarını sardığı hassas bir dönemden geçtiğine işaret etti.

Böyle bir zamanda ekonomiye ani ve travmatik müdahalelerden kaçınmak gerektiğini söyleyen Gentiloni, "İtalya'nın ekonomisi, tekrar kendi ayakları üzerinde durmaya başladı. Böyle bir dönemde travmatik müdahaleler ve geçici uygulamalar, ülke ekonomisi için yıkıcı olabilir. Şu ana kadarki çabaları heba edemeyiz, gelecek meclis de bu ekonomik taahhütlere uymalı." ifadelerini kullandı.

Ekonomik büyümenin çok iyi bir seviye yakaladığının altını çizen Gentiloni, "Şu anda ekonomimiz, tahmin edilenin iki katı hızla büyüyor. Artık AB'nin 'arka lambası' değiliz." dedi.

- "Dışlamayı eken nefret biçer"



Bu yıl parlamentoda kabul edilen bazı sivil haklara ilişkin yasalara atıfta bulunan Gentiloni, işkence suçu, refakatsiz küçükler, kadına şiddet ve hastaların kendi iradesiyle yaşamına son vermesi gibi konular üzerinde önemli yasaların parlamentodan geçtiğini hatırlattı.

Gentiloni, İtalya'da yasal şekilde ikamet eden göçmenlerin çocuklarına doğduğu toprak esas alınarak vatandaşlık hakkı verilmesini içeren yasa tasarısıyla ilgili şöyle konuştu:

"Bu yasanın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Geleceğimiz, dışlamak ve reddetmek gibi şeyleri ne kadar hayatımızın dışında tuttuğumuza göre şekillenecek. Çünkü birilerini dışlamayı ve reddetmeyi ekerseniz, nefret biçersiniz. Çoğunluk sağlanamadığından, yasa tasarısını geçiremedik. Ama sizi temin ederim ki hükümet açısından bu konuda herhangi bir tereddüt yok."

- DEAŞ'la mücadele

Bu yılın terör örgütü DEAŞ'ın askeri olarak yenilmesi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Gentiloni, İtalya'nın da bu mücadeleye verdiği katkının altını çizdi.

Ancak organize veya radikal terör tehdidinin tamamen bitmediği uyarısında bulunan Gentiloni, bu hususta güvenlik ve istihbaratın en yüksek düzeyde tutulması gerektiğini belirtti.

- İtalya'dan Nijer'e askeri destek

İtalya'nın Nijer'e göndereceği askeri birliğe de değinen Gentiloni, "Yerel hükümetin aralık ayının başındaki talebi üzerine Nijer’e gideceğiz. Tıpkı Libya'da yaptığımız gibi, Nijer’in bölgesel ve sınır kontrolünü güçlendireceğiz, yerel polis güçlerini destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Afrika’ya hem fırsat hem de riskleri göz önüne alarak bakmak gerektiğini söyleyen Gentiloni, Nijer'in büyük göçmen akışları ve dolayısıyla da insan kaçakçılığı için önemli bir kesişim noktası olduğunu kaydetti. Sahel bölgesindeki terör tehdidinin de sürdüğünü hatırlatan Gentiloni, Nijer'e bölgesindeki kontrolünün sağlamlaştırılması için destek vereceklerini anlattı.

Başbakan Gentiloni, yıl sonu basın toplantısındaki konuşmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale'de Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından kabul edildi.

Görüşme hakkında İtalyan Ansa ajansının geçtiği haberde, Cumhurbaşkanı Mattarella'nın parlamentoyu bu akşam feshedeceği, Bakanlar Kurulunun da genel seçim tarihini ilan edeceği bildirildi.