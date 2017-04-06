İtalya, G8 protestocularına

ROMA (AA) - İtalya, 16 yıl önce Cenova kentinde ev sahipliği yaptığı G8 Zirvesi'ni protesto edenlere yönelik polisin kötü muamelesi nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) nezdinde 6 mağdura tazminat ödemeyi kabul etti.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Roma yönetimi, merkezi Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan AİHM'de G8 Zirvesi sırasında polisin göstericilere işkenceye varan kötü muameleyle müdahale ettiğini kabul etti ve olayın bazı mağdurlarıyla anlaşmaya vardı.

Protesto gösterileri sırasında Bolzaneto kışlasında polis şiddetine maruz kaldığını belirterek, İtalya'dan davacı olan 65 mağdurdan altısı ile anlaşmaya varan İtalyan devleti, mağdurlara uğradıkları maddi ve manevi zararla mahkeme masraflarından dolayı 45'er bin avro tazminat ödeyecek.

İtalyan hükümeti, sadece tazminat ödemeyi değil, aynı zamanda yasalarında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun biçimde işkence ve kötü muameleye dönük etkili cezalar getiren önlemleri alma teminatı da verdi. Hükümet, güvenlik güçlerine insan haklarına saygı çerçevesinde özel hizmet içi eğitim verilmesini sağlayacak.

Cenova'da 20-22 Temmuz 2001 tarihlerinde düzenlenen G8 Zirvesi sırasında, kentte zirveyi protesto eden göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda Carlo Giuliani isimli bir protestocu polis kurşunuyla hayatını kaybetmişti. Gösteriler sırasında protestocuların ve bazı gazetecilerin sığındığı Armando Diaz okuluna yüzlerce polis baskın yapmış ve çıkan arbedede 61'i ağır 82 kişi yaralanmıştı.

İtalya'da o dönem başbakan olan Silvio Berlusconi'nin hükümeti polisin müdahalesini savunmuş ve olaylarla ilgili açılan davalarda sorumlular hakkında herhangi bir ceza kararı çıkmamıştı.



AİHM, 2 yıl önce zirve sırasında polisin kötü müdahalesinden ötürü işkenceden mahkum ettiği İtalya'yı işkencenin suç sayılmasına yönelik ceza kanunda değişiklikler yapmaya çağırmıştı.