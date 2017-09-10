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İtalya heyetinden Goran'a ziyaret

- İtalya'nın Bağdat Büyükelçisi ile Erbil Konsolosu Goran Hareketi'ni ziyaret etti

İtalya heyetinden Goran'a ziyaret

SÜLEYMANİYE (AA) - İtalya'nın Bağdat Büyükelçisi Marco Carnelos ve Erbil Konsolosu Serena Muroni'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) ana muhalefet partisi Goran (Değişim) Hareketi lideri Ömer Seyit Ali'yi ziyaret ettiği bildirildi.

Goran Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin partinin Süleymaniye'deki genel merkezinde gerçekleştiği belirtildi.

Toplantıda, tarafların Irak ve IKBY'deki son gelişmeler ile 25 Eylül'de yapılacağı duyurulan "bağımsızlık referandumu"nun ele alındığı, söz konusu konulara ilişkin İtalya hükümetinin görüşlerinin iletildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Goran Hareketi'nin referanduma ilişkin görüşlerinin yinelendiği ifade edildi.

Goran Hareketi, IKBY'de 25 Eylül'de yapılması planlanan referanduma muhalif tavrıyla biliniyor.


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Anahtar Kelimeler:
(Goran) Hareketi Lideri Ömer Seyit AliDeğişim Hareketi’nin (Goran)İtalya'nın Bağdat Büyükelçisi Marco CarnelosSerena Moroni
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