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İtalya İçişleri Bakanı Minniti, Tunus'ta

- Tunus İçişleri Bakanı Mecdub, İtalyan mevkidaşı Minniti ile terör ve yasa dışı göçle mücadele konularını ele aldı

İtalya İçişleri Bakanı Minniti, Tunus'ta

TUNUS (AA) - Tunus İçişleri Bakanı Hadi Mecdub ve İtalya İçişleri Bakanı Marco Minniti, başkent Tunus'ta bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı binasındaki toplantıda, terör ve yasa dışı göçle mücadele konularının ele alındığı belirtildi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Mecdub, bu ziyaretin terörle mücadele ve yasa dışı göç gibi ortak sorunların ele alınması bakımından önemli olduğunu ifade etti.

Mecdub, iki ülke arasında bilgi alışverişi ve lojistik gibi birçok alanda devam eden büyük bir iş birliği bulunduğunu kaydetti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Aralık 2016 akşamı Breitscheidplatz Meydanı'ndaki Noel pazarına bir tır ile düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişi yaralanmıştı.

Saldırının zanlısı Tunus vatandaşı Anis Amri, olaydan 4 gün sonra İtalya'nın Milano kentinde polisle girdiği silahlı çatışmada ölü ele geçirilmişti.

Amri'nin 2011 yılında yasa dışı şekilde İtalya'ya göç ettiği ve Almanya'ya gitmeden önce burada 3 yıl cezaevinde tutulduğu bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hadi MecdubItalyaMarco MinnitiTunus
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