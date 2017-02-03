İtalya ile Libya arasında göçmen anlaşması

ROMA (AA) - İtalya ile Libya arasında yasadışı göç ve insan kaçakçılığıyla ilgili anlaşma imzalandı.

Avrupa’da gün boyu yoğun temaslarda bulunan Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, günü İtalya’nın başkenti Roma’da tamamladı. Temaslarının gündüzki bölümünde Brüksel’de AB üst yönetimiyle bir araya gelen ve düzensiz göç için AB’den daha fazla kaynak ayırmasını isteyen Serrac, akşam saatlerinde İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile Roma’da görüştü.

Başbakanlık sarayı Chigi’deki buluşmada iki lider, yasadışı göç ve insan kaçakçılığına yönelik bir memoranduma imza koydu.

İmzanın ardından basın açıklaması yapan ev sahibi Gentiloni, "Bugün, İtalya ile Libya arasında çok önemli bir gün. Herşeyden önce burada dostluğumuz ve daha önceki aylarda da çeşitli vesilelerle sergilediğimiz iş birliğimiz onaylanıyor." dedi.

Başbakan Gentiloni, İtalya’nın Libya’ya en büyük desteği vermeyi taahhüt ettiğini belirterek, "Bir şey açık olmalı ki o da bu memorandum, sınır polisi, sahil güvenliği, insan kaçakçılığıyla müdahale edecek Libyalı devlet kurumlarını güçlendirecek bir adımdır." diye konuştu.

Gentiloni, İtalya ve Libya arasında göçmenler özelinde bugün imza edilen anlaşmanın daha da geliştirilmesi gerektiğini dile getirerek, “Bunu yarın Malta’da da (AB gayriresmi liderler zirvesinde) görüşeceğiz. Buna güç vermek istiyoruz ama burada, AB’nin de ekonomik katkısı lazım." ifadelerini kullandı.

-Libya Başbakanı Serrac

Konuk Başbakan Serrac da bugünkü imzanın insanlığa karşı suç olarak tanımladığı göç fenomeniyle mücadele için olduğunu belirterek, "Anlaşma, denizde insan hayatını kurtarmayı, uluslararası yasalara göre göçmenleri geri göndermeyi, sınırlarımızın korunmasını, sahil güvenlik birimimize yardımları ve sınır dışı edilecek göçmenlere insani yardımların yapılmasını hedefliyor." dedi.

AB’nin Libya ile İtalya arasında kalan ve Sicilya Kanalı olarak adlandırılan bölgede yürüttüğü Sophia deniz programının kapsamının Libya karasularına genişletilmesi fikrine karşı çıkan Serrac, "Sophia programına, kendi karasularımızı içine alacak şekilde izin vereceğimiz doğru değildir. Biz, tek komuta merkezi altında Libya deniz unsurlarını Libya karasularında faaliyet gösterecek şekilde modernize etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Libya Başbakanı, ülkesinin egemenlik haklarını ihlal ettirmeyeceklerini vurguladı.

Bu arada İtalya dün, kaçak göç ve insan kaçakçılarıyla mücadele için "Afrika için kaynak" adıyla 200 milyon avroluk, Libya, Tunus ve Nijer’e yönelik yeni bir programı hayata geçireceğini duyurmuştu.

Öte yandan, İtalyan basınında çıkan haberlerde, AB Dönem Başkanı olması sebebiyle yarın Malta’nın ev sahipliği yapacağı AB gayriresmi liderler zirvesinde öncelikli konunun İtalya ile Libya arasında insan kaçakçılarının sık kullandığı düzensiz göç rotasının kapatılması olacağı bildirildi.