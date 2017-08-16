ROMA (AA) - Mısır'da geçen yıl öldürülen Cambridge Üniversitesi öğrencisi İtalyan Giulio Regeni’nin ailesi, İtalyan hükümetinin Kahire Büyükelçisini göreve geri gönderme kararına sert tepki gösterdi.

İtalya ile Mısır arasındaki ilişkilerin bir süredir gerilimli seyretmesine yol açan Regeni cinayeti konusunda, İtalya’nın tepki amacıyla geçen yıl istişareler için çağırdığı Kahire Büyükelçisini önceki gün geri gönderme kararı alması, tepkilere yol açtı.

Baba Claudio Regeni, İtalyan Rainews24 kanalına yaptığı açıklamada, hükümetin Kahire'ye büyükelçiyi gönderme kararına karşı olduklarını belirterek, "Bu karardan ötürü öfkeliyiz. Kabul edilemez bir yöntemle bu kararın alındığını düşünüyoruz. Büyükelçinin geri gönderilmesi, şu ana kadar bu cinayetin aydınlatılmasında iş birliği sinyalleri vermeyen Mısır hükümeti üzerindeki tek baskı unsurumuz olarak öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Baba Regeni, cinayete yönelik soruşturmada önemli bir noktada olduklarını belirterek, “Olaya karışan 3 Mısırlı yetkilinin isimlerine sahibiz. Mısır hükümetine yapılacak büyük baskıyla bu konudaki hakikate ulaşacağımızı düşünüyorum.” dedi.

Anne Paola Deffendi ise oğullarının kurban gittiği cinayette adalet ve hakikati bulmak üzere 3 Ekim’de Mısır’ın başkenti Kahire’ye gideceklerini duyurdu.

-NYT’den zamanlaması dikkat çeken haber

Öte yandan ABD’de yayın yapan New York Times (NYT) gazetesinde önceki gün çıkan haberde, Regeni’nin Mısır güvenlik güçlerince öldürüldüğüne dair ABD yönetiminde kanıtlar olduğu ve bu kanıtların o dönem İtalya’da görevde olan Matteo Renzi hükümetiyle paylaşıldığı iddia edildi.

İtalyan Başbakanlığı ise söz konusu haberi yalanladı.

New York Times'ın haberinin, İtalya'nın Regeni cinayetinin ardından istişareler için merkeze çağırdığı Kahire Büyükelçisini geri gönderme kararı almasından sonra yayınlaması ise dikkati çekti.

İtalya Senatosu Savunma Komisyonu Başkanı ve iktidardaki Demokrat Parti Senatörü Nicola Latorre, haberin zamanlamasına işaret ederek, "İtalya-Mısır ilişkilerinde işlevsel sorunlar yaratmayı amaçladığını" ifade etti.

-Regeni cinayeti

Cambridge Üniversitesinde okuyan ve Mısır'da işçi sendikalarıyla ilgili bir araştırma yürüten 28 yaşındaki İtalyan öğrenci Giulio Regeni, "25 Ocak Devrimi"nin 5'inci yılında kaybolduktan sonra geçen sene şubat ayında Kahire-İskenderiye yolunda ölü bulunmuştu.

Regeni'nin cesedini gören İtalya’nın o dönemki Kahire Büyükelçisi Maurizio Massari, gencin vücudunda çok sayıda darp izi, morluk ve yanma belirtileri bulunduğunu açıklamıştı.

Kahire polisi, Yeni Kahire bölgesinde bir eve düzenlediği operasyonda Regeni'yi kaçırıp öldürdüğünden şüphelenilen, polis gibi davranıp yabancıları kaçırarak paralarını alan bir çetenin üyelerinin ölü ele geçirildiğini bildirmişti.

Giulio Regeni'nin şüpheli ölümü ve olayın aydınlatılamaması, İtalya-Mısır ilişkilerinde dönem dönem gerilime yol açmış, Mısır İçişleri Bakanlığı soruşturmanın devam ettiğini duyurmuştu.

Mısırlı yetkililerin olayın aydınlatılması için yeterli iş birliğini göstermediğini savunan İtalya, Kahire Büyükelçisini Nisan 2016’da istişareler için çağırmıştı. İtalyan hükümeti, Mayıs 2016'da Giampaolo Cantini'yi yeni Kahire Büyükelçisi olarak atamış ancak Cantini söz konusu gerilim nedeniyle göreve başlayamamıştı.

Mısır hükümetinin önceki gün Cantini’ye "agreman" (uygunluk) vermesinin ardından İtalyan hükümeti de bu ülkeye büyükelçisini göndereceğini açıklarken, bunun Regeni cinayetinin aydınlatılması için gerekli olduğunu savunmuştu.

Regeni’nin öldürüldüğü günden beri İtalya’nın pek çok noktasında "Giulio için hakikat" sloganıyla eylemler yapılıyor.