Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ambulans helikopter bahar yorgunluğu
TEMA bir halk hareketidir
TEMA bir halk hareketidir
13 ayın en yükseğine çıktı
13 ayın en yükseğine çıktı
Bej Kitap raporu yayımladı
Bej Kitap raporu yayımladı
En fazla borsa kazandırdı
En fazla borsa kazandırdı
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi

İtalya, STK'ları Libya'ya yönlendirme arayışında

- İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Giro: "İtalya, Libya'da göçmenlerin tutulduğu kampları STK'lar aracılığıyla iyileştirmeyi amaçlıyor"

İtalya, STK'ları Libya'ya yönlendirme arayışında

ROMA (AA) - İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mario Giro, Akdeniz'de düzensiz göçün önemli geçiş noktası Libya'da göçmenlerin bulunduğu kampların durumunu sivil toplum kuruluşları (STK) aracılığıyla iyileştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

İtalyan ANSA ajansına konuşan Giro, "İtalya, Libya'da göçmenlerin tutulduğu kampları STK'lar aracılığıyla iyileştirmeyi amaçlıyor." diyerek, bunun için ay sonunda 6 milyon avro değerinde bir ihalenin açılacağını söyledi.

Mario Giro, projenin başkent Trablus'ta başlamasının, daha sonra diğer bölgelere yayılmasının öngörüldüğünü, gıda, sağlık kiti, battaniye ve yatak gibi malzemelerin tedarik edilmesinin sağlanacağını belirterek, tüm bunların Libya'daki güvenlik koşullarına ve Libyalı yetkililerin kendilerine erişim izni vermesine bağlı olduğunu ifade etti.

İtalya ile Libya arasında son dönemde yapılan anlaşmalar, Akdeniz'deki düzensiz göçteki geçişlerde temmuz ve ağustos aylarında büyük düşüş yaşanmasında etkili olmuştu.

Akdeniz'de göçmen teknelerine yönelik arama-kurtarma faaliyetleri yürüten STK'lar, bu durumun göçmenleri Libya'da zor koşullar altında bıraktığından şikayet etmiş, Roma yönetimi ise Libya'daki durumu iyileştirmeye yönelik adım atacağını taahhüt etmişti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ItalyaLibyaGöçmenlerKaçak GöçmenlerSTK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5