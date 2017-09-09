İtalya, STK'ları Libya'ya yönlendirme arayışında

ROMA (AA) - İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mario Giro, Akdeniz'de düzensiz göçün önemli geçiş noktası Libya'da göçmenlerin bulunduğu kampların durumunu sivil toplum kuruluşları (STK) aracılığıyla iyileştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

İtalyan ANSA ajansına konuşan Giro, "İtalya, Libya'da göçmenlerin tutulduğu kampları STK'lar aracılığıyla iyileştirmeyi amaçlıyor." diyerek, bunun için ay sonunda 6 milyon avro değerinde bir ihalenin açılacağını söyledi.

Mario Giro, projenin başkent Trablus'ta başlamasının, daha sonra diğer bölgelere yayılmasının öngörüldüğünü, gıda, sağlık kiti, battaniye ve yatak gibi malzemelerin tedarik edilmesinin sağlanacağını belirterek, tüm bunların Libya'daki güvenlik koşullarına ve Libyalı yetkililerin kendilerine erişim izni vermesine bağlı olduğunu ifade etti.

İtalya ile Libya arasında son dönemde yapılan anlaşmalar, Akdeniz'deki düzensiz göçteki geçişlerde temmuz ve ağustos aylarında büyük düşüş yaşanmasında etkili olmuştu.

Akdeniz'de göçmen teknelerine yönelik arama-kurtarma faaliyetleri yürüten STK'lar, bu durumun göçmenleri Libya'da zor koşullar altında bıraktığından şikayet etmiş, Roma yönetimi ise Libya'daki durumu iyileştirmeye yönelik adım atacağını taahhüt etmişti.