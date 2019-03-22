İtalya ve Çin arasında iş birliği güçlendirilecek

MADRİD (AA) - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Avrupa turunun ilk durağı İtalya'da, ekonomiden futbola pek çok alanda ikili ilişkileri güçlendirme hedefiyle görüşmeler yaptı.

Çin Devlet Başkanı Şi, ilk olarak İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından başkent Roma'daki Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda (Quirinale) kabul edildi. İki lider düzenledikleri basın toplantısında "İtalya ve Çin arasındaki iş birliği güçlendirilecek" mesajı verdi.

Şi, İtalya ve Çin'in stratejik ortaklar olduğuna dikkati çekerek, "Olumlu sonuç aldığımız bir görüşme oldu. Çin tarafı iş birliğinde iki yönlü bir ticaret ve yatırım istiyor. İki ülke arasında hiçbir çıkar çatışması bulunmamaktadır. İkimiz de karşılıklı endişelere saygı göstermeyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

İtalya'nın özellikle altyapı ve yeni teknolojilerde yatırıma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Mattarella da "Yeni İpek Yolu projesinde İtalya'nın katkısı çok önemli. Bu proje, sadece ticari değil aynı zamanda yetenek, fikir ve bilginin de paylaşılmak zorunda olduğu iki taraflı ve uzun bir yol." diye konuştu.

Mattarella ayrıca insan haklarıyla ilgili AB ile Çin arasında yaşanan sorunlara da değinerek, geçen temmuz ayında Pekin'de gerçekleştirilen ve bu yıl da Brüksel'de yapılması öngörülen insan hakları üzerine AB-Çin diyaloğunun yapıcı olması temennisinde bulundu.

Bu arada Çin ve İtalya arasında "Yeni İpek Yolu" projesinde iş birliğini öngören "İyi Niyet Anlaşması"na imza atan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de "Bu anlaşma iki ülkenin de faydasına olacak." dedi.

- Serie A'da ilk hafta maçları Çin'de oynansın önerisi

Diğer yandan Roma'da Senato ve Meclis Başkanları, İtalyan iş insanları ve kültür-sanat dünyasının önemli temsilcileriyle görüşmeler yapacak Çin Devlet Başkanı Şi'nin pazar günü İtalya Futbol Federasyonu (FİGC) ve İtalya'daki futbol kulüpleri birliği Lega Serie A'dan yetkililerle bir araya geleceği bildirildi.

Çin ve İtalyan resmi kaynakları basına verdikleri bilgilerde, 2026 veya 2030 Dünya Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak isteyen Çin'in, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 1. hafta maçlarının Çin'de oynanması, FİGC'deki bazı organizasyonlara Çinli heyetlerin de dahil edilmesi ve VAR sisteminin İtalya'daki uygulamasıyla ilgili bilgi paylaşımı gibi önerileri gündeme getireceğini belirtti.

Şi, İtalya'daki görüşmelerinin ardından ilk olarak Monako ardından Fransa'ya geçecek. 26 Mart'ta Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek Şi'nin, Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile bir araya geleceği 4'lü toplantıda AB-Çin ilişkilerinin ele alınması bekleniyor.

- Çin'in "Yeni İpek Yolu" projesinde İtalya ile iş birliğine AB ve ABD sıcak bakmıyor

Öte yandan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in İtalya ziyaretinin, özellikle Çin'in "Yeni İpek Yolu" projesinde İtalya ile iş birliği yapacak olması açısından AB ve ABD'den tepki aldığı ifade edildi.

İtalyan basını, AB yetkililerinin "Çin bizim rakibimiz", Çin ile ticari gerginlik yaşayan ABD yönetiminin de "Bir İtalyan limanı Çinlilerin ticari giriş kapısı olur ve İtalya, Pekin'in Avrupa'daki Truva Atı haline dönüşebilir." görüşüyle İtalya-Çin ekonomik iş birliğine sıcak bakmadığını yazdı.







