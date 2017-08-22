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İtalya’da 3,6 büyüklüğündeki depremde 1 kişi öldü

İtalya’da merkez üssü Ischia Adası olan 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin kaybolduğu, 25 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İtalya’da 3,6 büyüklüğündeki depremde 1 kişi öldü

ROMA (AA) - İtalya’nın batısında, merkez üssü Ischia Adası olan 3,6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremde ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.

Napoli kentinin batısında kalan Ischia Adası açıklarında yerel saatle 20.57’de (TSİ 21.57) 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) yaptığı açıklamaya göre, sarsıntı, adanın batısında deniz dibinde 10 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Adada korku ve paniğe yol açtı

İtalyan Rainews24 kanalının haberinde, adada korku ve paniğe yol açan sarsıntının, yıkıma ve maddi hasara yol açtığı, ilk belirlemelere göre 1 kadının yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Haberde, depremde 10 kişinin kaybolduğu, 25 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Adada, itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin arama-kurtarma çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Yaz ayları ve tatil dönemi olması sebebiyle adada çok sayıda turist olduğuna dikkat çekilen haberlerde, depremin ardından çok sayıda kişinin sokaklara döküldüğü kaydedildi.

Bölgedeki görgü tanıkları, artçı sarsıntıların etkisiyle başka yıkıntıların olabileceğini dile getirdi.

Ülkede geçen yıl 24 Ağustos’ta merkez üssü Accumoli olan 6 büyüklüğünde meydana gelen depremde özellikle Amatrice kasabası ve çevresindeki yerleşim yerlerinde 300 kişi yaşamını yitirmişti.

Muhabir: Barış Seçkin

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