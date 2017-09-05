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İtalya'da birinci olan piyanist Turan:

- "Küçükken benim çoğu oyuncağım piyanoya benzerdi, tuşlu, vurmalı. Annem de çok güzel şarkı söylüyor, onun söylediği şarkıların bazılarının altında piyano sesi duydum. Ondan piyanoyu öğrendim" - "Başka mesleğe de yönelebilirim ama piyano her şekilde devam edecek"

İtalya'da birinci olan piyanist Turan:

İZMİR (AA) - İtalya'da düzenlenen Uluslararası Tadini Müzik Yarışması'nda 11-13 yaş kategorisinde birincilik elde eden İzmirli Kaan Turan, piyanoyla oyuncaklar ve annesinin söylediği şarkılar aracılığıyla tanıştığını söyledi.

7 yıl önce başladığı piyano eğitimini Yaşar Üniversitesinin Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisinde sürdüren 13 yaşındaki Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, İtalya'da 17 ülkeden 45 kişinin katıldığı yarışmada kendi kategorisinde birinci olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Turan, küçükken çoğu oyuncağının piyanoya benzediğini, piyano gibi tuşlu, vurmalı olduğunu belirterek "Annem de çok güzel şarkı söylüyor, onun söylediği şarkıların bazılarının altında piyano sesi duydum. Ondan piyanoyu öğrendim. Piyanonun sesini çok beğendim. Bu nedenle evimizin yanındaki kursa başladım." diye konuştu.

Kurstaki öğretmeninin kendisini "çok yeteneklisin" diyerek müzik akademisine yönlendirdiğini kaydeden Turan, piyano eğitimini aksatmadan sürdürdüğünü söyledi. Turan, piyano dışında gitar da çaldığını, arkadaşlarıyla kendi müzik gruplarını kurduklarını ifade ederek Mozart Akademisinin piyano yarışmalarında da dereceler aldığını belirtti. Romanya'da henüz 11 yaşındayken katıldığı uluslararası piyano yarışmasında da birincilik kazandığını söyleyen Turan, bu sene İtalya'daki birinciliğin ardından gelecek yıllarda yarışmalara katılmaya devam edeceğini vurguladı.

Turan, gelecekte doktor olmak istediğini ifade ederek "Başka mesleğe de yönelebilirim ama piyano her şekilde devam edecek." dedi.

-"Başarılı bir öğrenci"

Kaan Turan'ın piyano eğitmeni Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Payam Gül Susanni, Turan'ın çok başarılı bir öğrenci olduğunu, 4 yıldır beraber çalıştıklarını belirterek "Bence bu çalışkanlığı ve disipliniyle her şey olabilir. Müziği bırakacağını düşünmüyorum ama sadece bir piyanist olarak devam edecek mi, kendisine bağlı. Cerrah olmak istiyor. Ellerini çok iyi kullanabiliyor." ifadelerini kullandı.


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Kaan TuranMüzik YarışmasıPiyano
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