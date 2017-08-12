İtalya'da boğulan genç toprağa verildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İtalya'nın Lecco şehrinde Como Gölü'nde boğulan Kahramanmaraşlı gencin cenazesi Pazarcık ilçesine bağlı Yumaklıcerit Mahallesi'nde toprağa verildi.
Gaziantep'ten karayolu ile Pazarcık ilçesine bağlı Yumaklıcerit Mahallesi'ne getirilen Mehmet Ağsak'ın (20) cenazesi, ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Ağsak'ın yakınları, cenaze sırasında gözyaşlarına hakim olamadı, Kürtçe ve Türkçe ağıtlar yaktı.
Ağsak'ın 7 yaşından beri ailesiyle birlikte İtalya'da yaşadığı, 3 kardeşten en büyüğü olduğu öğrenildi.