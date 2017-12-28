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İtalya'da genel seçimler 4 Mart'ta yapılacak

ROMA (AA) - İtalya'da gelecek yıl yapılacak genel seçimlerin tarihi 4 Mart olarak kararlaştırıldı.Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın, seçim sürecini başlatacak parlamentonun iki...

İtalya'da genel seçimler 4 Mart'ta yapılacak

ROMA (AA) - İtalya'da gelecek yıl yapılacak genel seçimlerin tarihi 4 Mart olarak kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın, seçim sürecini başlatacak parlamentonun iki kanadını oluşturan Cumhuriyet Senatosu ile Temsilciler Meclisinin feshedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladığı bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, parlamentonun feshedilmesinin ardından Bakanlar Kurulu, ülkede gelecek yılki genel seçimin 4 Mart'ta yapılmasına ilişkin kararnameyi onayladı.

Genel seçimler için 4 Mart 2018 tarihi bir süredir siyasi kulislerde öngörülüyordu. Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu kararnameleriyle ülkede seçim dönemi resmen başlamış oldu.

Genel seçim yapılıp yeni hükümet kuruluncaya kadar Başbakan Paolo Gentiloni ve kabinesi, görevini sürdürecek.

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ItalyaSeçim
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