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İtalya'da göçmenler de "kemer sıkabilir"

- Hükümet, 2019 bütçesinde göçmenler için ayrılan 30 milyon avroyu geçen sağlık fonunu kaldırmayı planlıyor - İtalyan Sanayiciler Konfederasyonu Başkanı Vincenzo Boccia: - "Conte (Başbakan Giuseppe Conte), başbakan yardımcılarını ikişer milyar avroluk kesinti yapmaları için ikna etsin ya da istifa etsin"

İtalya'da göçmenler de
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MADRİD (AA) - İtalya'da hükümetin, 2019 bütçesi nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ile yaşadığı krizi çözmek için göçmenlerle ilgili kemer sıkma politikaları uygulayabileceği bildirildi.

La Repubblica gazetesi, devlet bütçesinde yapılacak kesintilerin göçmenlere de yansıyacağını öne sürdü.

Haberde, İtalyan yasalarına göre göçmenlerin sağlık hizmetleri için ayrılan 30 milyon avroyu geçen fonun kaldırılmasının planlandığı iddia edildi.

Aşırı sağ görüşlü Lig ve sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) partilerinin iktidarda olduğu koalisyon hükümetinin, kemer sıkma politikaları kapsamında şimdiye kadar sadece ulusal sağlık hizmetlerine kayıtlı olmayan göçmenler için ayrılan fonu ülkedeki bölgesel yönetimlerin başka amaçları için de kullanımına açmayı öngördüğü belirtildi.

Öte yandan, İtalyan Sanayiciler Konfederasyonu (Confindustria) Başkanı Vincenzo Boccia, Torino kentinde katıldığı organizasyonda yaptığı konuşmada, hükümetin bütçe krizine artık çözüm bulması gerektiğini söyledi.

Boccia, "Conte (Başbakan Giuseppe Conte), başbakan yardımcılarını ikişer milyar avroluk kesinti yapmaları için ikna etsin ya da istifa etsin." dedi.

Confindustria'nın, İtalya'nın gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 65'ine denk gelen, 3 milyon firmayı bünyesinde bulundurduğuna dikkati çeken Boccia, "siyasetin sadece siyasetçilere bırakılmayacak kadar önemli olduğunu ve sabırlarının artık sınıra geldiğini" ifade etti.

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