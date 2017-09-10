İtalya’da jandarmaya tecavüz suçlaması

ROMA (AA) – İtalya’da 2 jandarma eri, ABD'li 2 kız öğrenciye tecavüz ettikleri iddiasıyla açığa alındı.

Ülkenin turistik kentlerinden Floransa’da jandarma erlerinin 2 ABD'li öğrenciye tecavüz ettiği iddiaları ülke gündemine oturdu.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, geçen perşembe sabaha karşı yaşanan olayda, eğitim için Floransa’da bulunan 20 yaşındaki 2 ABD’li öğrencinin Michelangelo Meydanı'ndaki bir gece kulübüne gittiği, o sırada kulüp çıkışında kavgaya müdahale eden 2 jandarma erinin, o sırada çevrede taksi olmaması sebebiyle kızları şehir merkezindeki evlerine bıraktığı ve ardından tecavüz ettiği öne sürüldü.

ABD’li öğrencilerin şikayeti üzerine ortaya çıkan skandalda, Floransa’daki bölge jandarma komutanlığı, olaya karışan erlerin tedbir olarak açığa alındıklarını duyurdu.

Floransa Savcılığı da olayla ilgili soruşturma başlatırken, kızların kaldığı daireden alınan DNA örneklerinin sonucunun beklendiği belirtildi.

Savcılığa ifade veren erlerden birinin, birlikte olduğu kızın rıza gösterdiğini söylediği ileri sürüldü.

İtalyan haber ajansı ANSA’nın haberinde ise ABD Dışişleri Bakanlığının da iki öğrenciye ilişkin iddiaları son derece ciddiye aldığı ve gelişmeleri Floransa’daki başkonsolosu aracılığıyla yakından takip ettiği bildirildi.

İtalyan Jandarmasından (Carabinieri) sorumlu Savunma Bakanı Roberta Pinotti, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Soruşturmadan çıkacak değerlendirmeleri bekliyoruz. Eğer suçlamalar doğru çıkarsa buna verilecek yanıt çok sert olacak." dedi.