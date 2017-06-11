Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Adnan Tekçe Çağdaş Kaya KELEBEK TUZLA
Çin liderliğini pekiştirdi
Çin liderliğini pekiştirdi
Bayrama otobüs takviyesi
Bayrama otobüs takviyesi
AVM’lerde akvaryum modası başladı
Akvaryum modası başladı
İhracatçıya yeni olanak
İhracatçıya yeni olanak
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı

İtalya'da kısmi yerel seçim

- Ülkede 9 milyonu aşkın seçmen için oy verme işlemi sabah saatlerinde başladı

İtalya'da kısmi yerel seçim

ROMA (AA) – İtalya'da, bin kadar yerleşim yerinde yerel yöneticileri belirlemek üzere düzenlenen kısmi yerel seçimde oy kullanma işlemi başladı.

İçişleri Bakanlığının resmi verilerine göre, Cenova, Palermo, Verona, Taranto, L'Aquila, Catanzaro gibi büyük kentlerin de aralarında olduğu bin 4 belediye ve beldede kısmi yerel seçim, 9 milyon 172 bin 26 seçmenin yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) sandık başına gitmesiyle başladı.

Oy verme işlemi, yerel saatle 23.00'e (TSİ 00.00) kadar sürecek.

Ülkede, 16 saatlik oy kullanma süresinin ardından seçimde oy sayımına geçilmesi ve ilk sonuçların sabaha karşı açıklanması bekleniyor.

Kısmi yerel seçimin ilk turunda, nüfusu 15 binin üzerindeki yerlerde belediye başkanlığı için yarışacak adaylardan hiçbirinin yüzde 50 ve üzerinde oy alamaması durumunda, en çok oy alan iki aday arasında 25 Haziran'da seçimin ikinci turu yapılacak.

Yerel seçim, ülke genelinde küçük ölçekli olsa da Şubat 2018'de yapılması planlanan genel seçimler öncesi önemli bir test niteliği taşıyor.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
ItalyaRomaİtalya'da Kısmi Yerel Seçimler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5