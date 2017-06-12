İtalya’da kısmi yerel seçimler

ROMA (AA) - İtalya'da bin kadar yerleşim yerinde yerel yöneticileri belirlemek üzere yapılan kısmi yerel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi.

Cenova, Palermo, Verona, Taranto, L’Aquila, Catanzaro gibi büyük kentlerin de olduğu bin 4 belediye ve beldedeki kısmi yerel seçimlerde, 9 milyon 172 bin 26 seçmen için yerel saatle 07.00’de (TSİ 08.00) başlayan oy verme işlemi, yerel saatle 23.00’te (TSİ 00.00) sona erdi.

Rainews kanalının verilerine göre seçimlere katılım oranı yüzde 61 oldu.

Seçimde oy sayım işlemine geçilirken, İtalyan haber ajansı ANSA’nın paylaştığı sandık çıkış anketlerine göre Cenova, L’Aquila, Parma, Verona ve Catanzaro gibi büyük kentlerinde hiçbir aday ilk turda seçilmeyi garantileyecek yüzde 50 ve üzerinde oy alamadığı için ikinci tur seçime gidilmesi bekleniyor.

Sandık çıkış anketlerine göre ayrıca, ana muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi (M5S) adaylarının, Cenova, L’Aquila, Palermo, Parma ve Catanzaro’dan oluşan 4 büyük kentte en çok oy alan iki aday arasına dahi giremediği ifade edildi.

Rainews’in haberinde de Palermo’da mevcut belediye başkanı ve merkez solun adayı Leoluca Orlando’nun seçimi ilk turda kazanabileceği belirtildi.

Cenova kenti, M5S hareketi lideri Beppe Grillo’nun kenti olmasıyla dikkati çekerken, parlamentoda ana muhalefet konumunda olan bu partinin, liderinin kentinde de varlık gösteremediği ilk gelen sonuçlara yansıdı.

Kısmi yerel seçimlerde ilk sonuçların sabah saatlerinde, resmi sonuçların ise ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.