İtalya'da kısmi yerel seçimlere doğru

ROMA (AA) - İtalya'da yarın bin kadar yerleşim yerinde kısmi yerel seçim yapılacak.

Ülkede, yarın aralarında Cenova, Palermo, Verona, Taranto, L'Aquila, Catanzaro gibi büyük kentlerin de olduğu bin 5 belediye ve beldede kısmi yerel seçim için halk sandık başına gidecek.

İçişleri Bakanlığının paylaştığı verilere göre, kısmi yerel seçimlerde, 9 milyon 208 bin kayıtlı seçmen oy kullanabilecek.

Seçmenler, yarın sabah yerel saatle 07.00'den (TSİ 08.00) 23.00'e (TSİ 00.00) kadar oy kullanmak üzere sandığa gidecek. Seçimin ilk sonuçlarının ertesi günün ilk saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Söz konusu kısmi yerel seçimlerde, nüfusu 15 bin üzerindeki yerlerde belediye başkanlığı için yarışacak adaylardan hiçbirinin yüzde 50 ve üzerinde oy alamaması durumunda en çok oy alan iki aday arasında 25 Haziran'da ikinci tur seçim gerçekleştirilecek.

Bu sabah itibarıyla seçim kampanya dönemi de sona erdi.

Yerel seçim, ülke bazında küçük ölçekli olsa da gelecek yıl şubat ayında yapılması planlanan genel seçimden önce önemli bir test niteliği taşıyor.

Buradan çıkacak sonuçlar, şu an genel seçim için yapılan anketlerde başa baş görünen iktidardaki Matteo Renzi liderliğindeki Demokrat Parti (PD) ile Beppe Grillo liderliğindeki ana muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketinin (M5S) genel seçime ilişkin politikalarını şekillendirmelerinde belirleyici olacak.

Ayrıca yerel seçim, parlamentoda temsil edilen siyasi partilerin hafta içinde "Alman modeli" olarak tabir edilen yeni seçim yasası teklifi üzerine anlaşmışken, son dakikada çıkan uyuşmazlık nedeniyle vazgeçilmesinin ardından yapılması nedeniyle de önem taşıyor. Seçmenin bu duruma sandıkta vereceği tepki merak ediliyor.









