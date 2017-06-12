İtalya'da kısmi yerel seçimlerin ardından

ROMA (AA) - İtalya’da dün yapılan kısmi seçimlerde, adını son yıllarda göçmen kriziyle duyuran Lampedusa Adası'nın da belediye başkanı değişti.

İtalyan haber ajansı ANSA’ya göre, Lampedusa Adası'nın göç kriziyle sembolleşen Belediye Başkanı Giuseppina Nicolini, dünkü seçimlerde koltuğunu koruyamadı.

Lampedusa ve ona bağlı Linosa takımadalarındaki seçimlerde, Salvatore Martello, bin 566 oy alırken, Filippo Mannino bin 116 oy alabildi. Mevcut Belediye Başkanı Nicolini ise sadece 908 oy alarak, sandıktan üçüncü çıktı.



Ülkenin Akdeniz'in en güneydeki uç noktası ve tatil beldesi olarak bilinen Lampedusa, son yıllarda göçmen trajedileriyle farklı bir şekilde gündeme gelmişti.

Özellikle, Ekim 2013’te adanın birkaç metre açığında, birinde 366 göçmenin, diğerinde ise 200’ü aşkın göçmenin can verdiği tekne facialarını dünyaya duyuran Nicolini, daha sonrasında göçmen krizine dikkati çekmeye yönelik tavırlarıyla biliniyordu.

Nicolini, Akdeniz'de göçmenleri kurtarmak için gösterdiği çabalardan dolayı Fransız sivil toplum kuruluşu "SOS-Mediterranee" ile nisan ayında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO), bu yılki Felix Houphouet-Boigny Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.