İtalya'da Kurban Bayramı

ROMA (AA) - İtalya'da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kılmak üzere toplandı.

Başkent Roma'daki Müslümanlar, bayram namazlarını Preneste Meydanı ile Roma Büyük Camisi'nde eda etti.

Napoli'deki Müslümanlar da her yıl olduğu gibi bu yıl da merkez tren garı meydanında bayram namazını kılarken, Torino kentinde 10 bin kişinin bayram namazı için saf tuttuğu belirtildi.

Roma'da Preneste alanında toplanan Müslümanlar, bayram namazı sonrası İslam dininin terör saldırılarıyla gündeme gelmesini protesto etti.

Bangladeşli bir Müslüman, "Hiçbir Müslüman, saldırganlığın hiçbir türünü asla kabul etmez. Cinayet işlemek olamaz. Eğer dilin, düşüncelerin ve vücudun, başkaları için tehlike yaratıyorsa, bu gerçek Müslümanlık değildir." dedi.

Ülkenin özellikle kuzeydeki kentlerinde yoğun olarak yaşayan Türk toplumu da sabah bayram namazında bir araya geldi.

Milano, Como, Modena, İmperia şehirlerinde yaşayan Türk vatandaşları, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) camilerinde bayram namazı kıldı. Namazın ardından imkanı olanlar, özel yerlerde kurban kesimini gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Hami Aksoy da Milano'daki DİTİB Camisi'nde vatandaşlarla bayram namazında saf tuttu. Aksoy, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.