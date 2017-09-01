Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Saint-Guilhem-le-Desert İsmail Kartal cep telefonu yasağı
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz

İtalya'da Kurban Bayramı

- Ülkenin çeşitli kentlerindeki Müslümanlar bayram namazı kıldı

İtalya'da Kurban Bayramı

ROMA (AA) - İtalya'da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kılmak üzere toplandı.

Başkent Roma'daki Müslümanlar, bayram namazlarını Preneste Meydanı ile Roma Büyük Camisi'nde eda etti.

Napoli'deki Müslümanlar da her yıl olduğu gibi bu yıl da merkez tren garı meydanında bayram namazını kılarken, Torino kentinde 10 bin kişinin bayram namazı için saf tuttuğu belirtildi.

Roma'da Preneste alanında toplanan Müslümanlar, bayram namazı sonrası İslam dininin terör saldırılarıyla gündeme gelmesini protesto etti.

Bangladeşli bir Müslüman, "Hiçbir Müslüman, saldırganlığın hiçbir türünü asla kabul etmez. Cinayet işlemek olamaz. Eğer dilin, düşüncelerin ve vücudun, başkaları için tehlike yaratıyorsa, bu gerçek Müslümanlık değildir." dedi.

Ülkenin özellikle kuzeydeki kentlerinde yoğun olarak yaşayan Türk toplumu da sabah bayram namazında bir araya geldi.

Milano, Como, Modena, İmperia şehirlerinde yaşayan Türk vatandaşları, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) camilerinde bayram namazı kıldı. Namazın ardından imkanı olanlar, özel yerlerde kurban kesimini gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Hami Aksoy da Milano'daki DİTİB Camisi'nde vatandaşlarla bayram namazında saf tuttu. Aksoy, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Italyaİtalya'daki TürklerKurban Bayramı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5