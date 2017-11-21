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İtalya’da taksiciler greve gitti

- Taksiciler, hükümetin ulaşım sektörüne yönelik öngördüğü yeni düzenlemeleri grev yaparak protesto etti

İtalya’da taksiciler greve gitti

ROMA (AA) - İtalya'da taksiciler, hükümetin ulaşım sektörüne yönelik yeni düzenlemelerini protesto etmek amacıyla gün boyu greve gitti.

İtalyan taksi şoförleri, bugün ülke genelinde sabah yerel saatle 08.00’den 22.00’ye kadar süren iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Başkent Roma başta olmak üzere, Milano, Cenova gibi büyük kentlerin de aralarında olduğu pek çok yerde taksiciler, hükümetin uygulamaya koymak istediği düzenlemeleri; sektörü çok uluslu piyasalara açacağı ve internete bağlı akıllı telefonlar üzerinden alternatif taksi hizmeti sunan rakipleri "Uber" uygulamasını teşvik edeceği gerekçesiyle protesto etti.

Taksiciler, başkentte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yürürken, Milano’da ise merkez tren garında protestolarını gerçekleştirdi.

Taksicilerin grevi nedeniyle özellikle büyük kentlerin gar ve havaalanlarında uzun taksi sıralarının oluştuğu görüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni düzenleme ile ulaşım sektörünün rekabeti artırıcı yönde libarelleştirilmesini öngörüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Riccardo Nencini, yaptığı açıklamada, uygulamaya sokmak istedikleri kuralların sektöre bir düzen getireceğini savundu. Nencini, "Hükümetin amacı, pazarın düzene girmesidir ki bu şekilde vatandaşa sunulan hizmetler daha etkin, daha talebe uygun hale gelsin." dedi.

Nencini, bu düzenlemelerle sektörde görülen birtakım istismarların da önüne geçilebileceğini söyledi.

Ülkede taksiciler, şubat ve mart aylarında iki kez greve gitmişti.

İtalyan taksicilerin büyük tepki gösterdiği Uber uygulaması da yapılan şikayet üzerine önce mahkeme kararıyla yasaklanmış, ardından kısa süre sonra üst mahkemede yapılan itiraz kabul edilmiş ve yasak kalkmıştı.


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