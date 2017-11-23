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İtalya'daki çığ felaketinde 23 kişiye soruşturma

- Geçen yıl 29 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketi nedeniye 23 kişi hakkında soruşturma açıldı

İtalya'daki çığ felaketinde 23 kişiye soruşturma

ROMA (AA) - İtalya'da geçen yıl meydana gelen ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği çığ felaketi nedeniyle 23 kişi hakkında soruşturma açıldı.

ANSA ajansının haberine göre, İtalyan savcılar, bazılarını cinayetle suçlayarak, olayda sorumluluğu bulunduğunu iddia ettiği 23 kişi hakkında soruşturma açtı.

Savcılar soruşturmada, 18 Ocak'ta meydana gelen felakette çığ altında kalan ve 29 kişinin yaşamın yitirdiği Rigopiano Hoteli'nin çığ bölgesinde inşa edilmesine izin verilmesinde ihlaller olup olmadığını öğrenmeyi amaçlıyor.

Savcılar, ayrıca çığ bölgedeki depremlerin hemen ardından meydana geldiği için otelin deprem sonrası tahliyesinin gerekli olup olmadığını, yetkililerin çığ felaketine müdahelede geç kalıp kalmadığını da soruşturacak.

Başkent Roma'nın yaklaşık 180 kilometre doğusundaki Gran Sasso Milli Parkı içinde bulunan Rigopiano Oteli'ne, 18 Ocak günü bölgede meydana gelen ve büyüklükleri 5'in üzerinde olan 4 deprem sonucu çığ düşmüştü.

Olayda 29 kişi hayatını kaybetmiş, olayın üstünden 40 saat geçtikten sonra 4 çocuk, 5 yetişkin enkazdan sağ kurtarılmıştı.

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