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İtalya'daki depremde ölü sayısı artıyor

İtalya’nın batısındaki Ischia Adası'nda dün akşam meydana gelen depremde ölü sayısı 2’ye yükselirken, arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İtalya'daki depremde ölü sayısı artıyor

ROMA (AA) - İtalya’nın batısındaki Ischia Adası'nda dün akşam meydana gelen depremde ölü sayısı 2’ye yükselirken, arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İtalyan haber ajansı ANSA’nın haberine göre, Napoli kentinin batısındaki turistik Ischia Adası açıklarında dün akşam yerel saatle 20.57’de (TSİ 21.57) meydana gelen depremde ölü sayısı 2'ye yükselirken 1'i ağır 39 kişi de yaralandı.

Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) yerin 5 kilometre derinliğinde 4,0 büyüklüğünde yaşandığını bildirdiği depremde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Enkaz altında kalan 7 aylık bebek sağ kurtarıldı

Gece boyu yürütülen çalışmalarda, ailesiyle birlikte enkaz altında kalan 7 aylık bir bebek sağ kurtarıldı. Kurtarılan bebeğin, sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Arama-kurtarma ekipleri, depremin üstünden 12 saat geçmesine rağmen hala enkaz altında olan 2 çocuğu kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan ülkede uzmanlar, 4,0 büyüklüğündeki depremin bu denli yıkıntıya, can ve mal kaybına yol açmasını ise iki nedene bağladı. Sarsıntının yerin sadece 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiğine dikkati çeken uzmanlar, bir diğer neden olarak da adadaki evlerin kaliteli malzemeden inşa edilmemesinden hasarın çok olduğuna işaret etti.

Depremin yarattığı endişe nedeniyle adada bulunan bin kadar turist ise dün geceİ feribotlarla adadan tahliye edildi.

Muhabir: Barış Seçkin

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