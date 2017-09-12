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İtalya’daki sel felaketi

- Livorno’da aşırı yağışın yol açtığı selde ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

İtalya’daki sel felaketi

ROMA (AA) – İtalya’nın Livorno kentinde şiddetli yağış nedeniyle pazar günü yaşanan sel felaketinde ölenlerin sayısı 8’e çıktı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, ülkenin batısındaki liman kenti Livorno’da cumartesiyi pazara bağlayan gece etkisini gösteren aşırı yağışların yol açtığı selde kaybolan 2 kişinin daha cesedi bulundu.

Böylece selde hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükselmiş oldu. Daha önce yapılan açıklamalarda 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Sel felaketinin ardından kentteki enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları da sürüyor.

Livorno Belediye Başkanı Filippo Nogarin, Rai3 kanalına yaptığı açıklamada, selden 15 bin ailenin etkilendiğini ve yaklaşık 1 milyar avro maddi zararın oluştuğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Nogarin, belediye bütçelerinde yapılan kesintilerin kendilerini zorda bıraktığını ve temel ihtiyaçları bile karşılayamadıklarını kaydetti.

Öte yandan, ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden La Repubblica gazetesi, İtalya'nın eski Başbakanı Matteo Renzi’nin, sel felaketlerinin zararını engellemek için 7,7 milyar avro kaynak ayırdığını ancak bu kaynağın büyük kısmının hiç kullanılmadığını ileri sürdü.

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