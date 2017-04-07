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İtalya’daki Türkler sandık başında

İtalya’da yaşayan Türk vatandaşları, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için sandık başına gitti.

İtalya’daki Türkler sandık başında

ROMA (AA) - Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği ve Milano Başkonsolosluğu’nda kurulan sandıklarda oy verme işlemi, bu sabah yerel saatle 09.00’da başladı.

Halk oylaması için kayıtlı yaklaşık 3 bin 200 seçmenin bulunduğu Roma'daki büyükelçilikte bir, yaklaşık 11 bin seçmenin kayıtlı olduğu Milano'daki başkonsoloslukta ise 4 sandık kuruldu.

Oy verme işlemi 3 gün devam edecek ve pazar akşamı 21.00’de sona erecek.

Roma'da halk oylamasına ilginin yoğun olduğu gözlendi. İtalyan polisi, büyükelçilik çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Büyükelçiliğin konsolosluk bölümünde kurulan tek sandıkta oy kullanan Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Türk gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yüksek Seçim Kurulunun büyükelçiliğimize vermiş olduğu görev doğrultusunda bugün itibarıyla büyükelçiliğimizde oy kullanma işlemine başladık. Bugün, yarın ve pazar günü oy kullanma işlemi yapılacak. Oy verme süreci, bu sabah 09.00 itibarıyla başladı. Bu akşam 21.00’e kadar sürecek. Cumartesi ve pazar da aynı yöntemi uygulayacağız. Bu sürede gelecek olan vatandaşlarımızdan mutlaka geçerli kimlik numaralarının olduğu belgelerle başvurmalarını rica ediyoruz." diye konuştu.

Bu arada Milano Başkonsolosluğu, oy verme işlemini Via Canova'da kısa süre önce hizmete giren kançılarya binasında gerçekleştiriyor.

Başkonsolos Hami Aksoy AA muhabirine yaptığı açıklamada, “10 bin 936 seçmen için 4 sandıkta oy verme işlemi sabah 09.00’da başladı. Her şey yolunda. Oy verme işlemi sakin ve güzel şekilde devam ediyor.” diye konuştu.

Aksoy, bu halk oylamasında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlere, kayıtlı oldukları yer dışında, bulundukları yere yakın temsilciliklerde oy verme imkanı sağlandığını hatırlatarak, İsviçre’nin güney kantonlarında yaşayan Türk vatandaşlarının da daha yakın olması sebebiyle Milano Başkonsolosluğunda oy kullanmayı tercih edebileceklerini bildirdi.

Muhabir: Barış Seçkin


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DünyaHalk OylamasıItalyaRoma
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