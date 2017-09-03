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İtalya'dan Kuzey Kore'ye kınama

ROMA (AA) - İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesini açık ve kuvvetli şekilde kınadıklarını belirtti.Bakan Alfano, yaptığı yazılı açıklamada, İtalya'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin...

İtalya'dan Kuzey Kore'ye kınama

ROMA (AA) - İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesini açık ve kuvvetli şekilde kınadıklarını belirtti.

Bakan Alfano, yaptığı yazılı açıklamada, İtalya'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin birden çok kararının ihlali anlamına gelen ve Kuzey Kore tarafından icra edilen nükleer testini açık ve kuvvetli şekilde kınadığını ifade etti.

Ülkesinin, Pyongyang yönetiminin sorumsuz davranışlarının sonuçlarıyla karşı karşıya kalan bölge ülkeleriyle dayanışmasına vurgu yapan Alfano, Kuzey Kore’nin nükleer ve füze programındaki ilerlemesinin, bu unsurların küresel boyutta yaygınlaşmasının önleme rejimi ile uluslararası barış ve güvenlik açısından "ciddi bir tehdit" oluşturduğunu ifade etti.

Bakan Alfano, "21. yüzyılda nükleer denemelerle ilgili uluslararası moratoryumu ihlal eden tek ülke Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'dir. Pyongyang yönetimi tarafından gerçekleştirilen altıncı nükleer deneme, bu tarz nükleer denemelerle ilgili küresel bir yasak anlaşmasının ivedilikle yürürlüğe girmesi gerekliliğine işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Alfano, Kuzey Kore’ye, nükleer ve füze programını geliştirmeyi derhal terk ederek, kendisi için artan tecrit yolundan dönmesi ve uluslararası topluluğa meydan okumaktan vazgeçmesi çağrısı yaptı.




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Italyaİtalya Dışişleri Bakanı Angelino AlfanoKuzey Kore
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