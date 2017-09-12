İtalyan aşçılar Gazze'de

GAZZE (AA) - NOUR MAHD ALİ ABU AİSHA - Filistin Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği Filistin ve İtalyan Geleneksel Yemek Programı, İtalya'dan gelen 5 kişilik aşçı heyetinin katılımıyla gerçekleşti.

Yemek kültürü bakımından büyük önem arz eden program Gazzeliler tarafından ilgiyle karşılandı.

Programda en çok İtalyan şeflerin ellerinden çıkan geleneksel "Gnocchi" yemeğinin yanı sıra, Filistin ve Arap mutfağının geleneksel yemeği "Maklube" beğeni kazandı.

AA muhabirine konuşan İtalyan aşçı Maurizio Domingo (45), Gnocchi yemeğinin kendi kültürlerinde ayrı bir yeri olduğunu söyleyerek, "Gnocchi yemeğinin anavatanı Sardinya Adası'dır. Bu yemek genellikle özel günlerde ve düğünlerde yapılır. Sardinya'da torunlar, Gnocchi yemeği için büyüklerinin yanında toplanırlar." ifadelerini kullandı.

Bir yandan Lazanya hamuru hazırlayan Domingo, "Burada bulunma nedenimiz, kültür alışverişi içindir. Mutfak sanatlarından, özellikle de, geleneksel İtalyan yemekleri konusunda bir şeyler sunabilmek için buradayız." diye konuştu.

Domingo, "İtalyan yemek kültürünün Filistin toplumu tarafından tanınmasını ve benimsenmesini istiyorum." dedi.

Yemeklerin hazırlanması için büyük gayret sarf eden Stefania Vots, Lazanya yemeği için fırının önünde soğan soyarken karşısında Filistin ve Arap mutfağının önemli yemeklerinden Maklubenin hazırlıkları yapılıyor.

Kültür Bakanlığı bünyesinde yer alan Tiyatro ve Gençlik Bölümü Müdürü Ahlam Şair, "İtalyan ve Filistin mutfağından geleneksel lezzetler hazırlayarak halkın beğenisine sunmak için bu faaliyeti gerçekleştirdik ve İtalyan heyetini misafir ettik." bilgisini paylaştı.



Şair, bakanlık olarak kültür alışverişi kapsamında Gazze Şeridi'ne gelecek Yabancı ve Arap heyetlerini karşılamaya hazır olduklarını belirterek, İtalyan aşçıların Filistinlilerin sıkıntılarına dikkati çekmek için mutfaklarını mülteci kamplarının birinde kurduklarını kaydetti.