İtalyan eğitim gemisi İzmir'de

İZMİR (AA) - İtalyan donanmasına ait "Palinuro" isimli eğitim gemisi "Marescialli di Taranto" okulunun öğrencileri için gerçekleştirilen 53'üncü seferin üçüncü durağı kapsamında İzmir Alsancak Limanı'na geldi.

Geminin kaptanı Fregata Giuseppe Valentini, düzenlediği basın toplantısında, geminin 1934 yılında balıkçılık yapılması amacıyla Fransa'da inşaa edilip suya indirildiğini, 1951 yılında İtalya Deniz Kuvvetlerinin gemiyi satın alarak, 1955 yılında eğitim gemisi olarak kullanmaya başladığını söyledi.

Valentini, gulet tipi geminin seyri sırasında yelkenlerin kullanıldığını, bunun dışında güvenlik için gemide küçük bir motorun bulunduğunu ve her şeyin manüel yapıldığını ifade etti.

"Palinuro" eğitim gemisinin 53'üncü eğitim seferini yaptığını dile getiren Valentini, "Marescialli di Taranto okulunun öğrencileri gemimizde eğitim görüyor. Amacımız onlara yapacakları meslek öncesi her konuda bilgi vermek. Seyir boyunca öğrenciler, deniz bilimleri hakkındaki bilgilerini pekiştirmekte, takım ruhu kazanmakta, personel yönetimi konusunda kendilerini geliştirmekte ve donanmaya has etik değerleri ve gelenekleri öğrenmekteler." diye konuştu.

Geminin eğitim seferi kapsamında İzmir'e uğramasını kendisinin istediğini aktaran Valentini, İzmir'in İtalya ile tarihi bağlarının bulunduğunu, Akdeniz kentleri arasında tarihi bir merkez olduğunu söyledi.

Valentini, geminin 21 Ağustos'ta kentten ayrılacağını belirterek, "İzmirliler cumartesi ve pazar günleri 10.00-12.00 ve 16.00-19.00 saatlerinde Alsancak Limanı'nda bulunan gemimizi ziyarete gelebilir." dedi.

Gemide eğitim alan öğrencilerden Allievi Maresgalli (27) de böyle tarihi ve önemli bir gemide eğitim almaktan dolayı mutlu olduğunu, komutanlarının verdiği eğitimlerle iyi bir denizci olmak istediğini ifade etti.

Toplantının ardından gemi basın mensuplarına gezdirildi.

20 Nisan 2017 tarihinde Sardinya adasından yola çıkan Palinuro, Yunanistan'nın Pire Limanı'nın ardından üçüncü durak olarak İzmir'e geldi.

İzmir'den sonra Kıbrıs'a gideceği belirtilen askeri eğitim gemisinin 20 Ekim'de İtalya'ya dönmesi planlanıyor.







