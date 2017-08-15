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İtalyan eğitim gemisi İzmir'e gelecek

İZMİR (AA) - İtalyan donanmasına ait "Palinuro" eğitim gemisi İzmir'e gelecek. İtalya'nın İzmir Konsolosluğundan yapılan yazılı açıklamada, İtalyan donanmasına ait "Palinuro' eğitim gemisinin, 18 Ağustos'ta Alsancak Limanı'na geleceği...

İtalyan eğitim gemisi İzmir'e gelecek

İZMİR (AA) - İtalyan donanmasına ait "Palinuro" eğitim gemisi İzmir'e gelecek.

İtalya'nın İzmir Konsolosluğundan yapılan yazılı açıklamada, İtalyan donanmasına ait "Palinuro' eğitim gemisinin, 18 Ağustos'ta Alsancak Limanı'na geleceği belirtildi.

"Marescialli di Taranto" okulunun öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen 53'üncü seferin üçüncü durağının burası olacağına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Amaç, öğrencilere denizci ruhunu aşılamak, meslekleriyle özdeşleşen birçok faaliyetle pratik ve direkt şekilde tanışmalarını ve çalışma ortamlarına aşinalık kazanmalarını sağlamaktır. Seyir boyunca genç öğrenciler, deniz bilimleri hakkındaki bilgilerini pekiştirmekte, takım ruhu kazanmakta, personel yönetimi konusunda kendilerini geliştirmekte ve donanmaya has etik değerleri ve gelenekleri öğrenmektedir."

Açıklamada, geminin 21 Ağustos'ta kentten ayrılacağı, isteyen kişilerin gemiyi ziyaret edebileceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
İtalyan DonanmasıIzmirLimanPalinuro
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