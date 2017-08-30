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İtalyan gençler ablukayı kırmak için Gazze'de

GAZZE (AA) - İtalya Kültürel Etkileşim Merkezi, İsrail ablukasını kırmak amacıyla Gazze Şeridi'nde festival düzenledi.Gazze'deki Kültür Bakanlığı'yla ortaklaşa organize edilen festival kapsamında 15 gönüllü gençten oluşan İtalyan...

İtalyan gençler ablukayı kırmak için Gazze'de

GAZZE (AA) - İtalya Kültürel Etkileşim Merkezi, İsrail ablukasını kırmak amacıyla Gazze Şeridi'nde festival düzenledi.

Gazze'deki Kültür Bakanlığı'yla ortaklaşa organize edilen festival kapsamında 15 gönüllü gençten oluşan İtalyan ekip, Gazzeli gençlerle kaykay sporu yapma, sirk gösterisi düzenleme ve Hip-Hop türünde şarkılar söyleme gibi aktiviteler gerçekleştirdi.

Kültür Bakanlığı yetkilisi Atıf Askul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Festivalin düzenlenme amacı, ablukayı kırmak, İtalyan ve Filistin halkları arasında karşılıklı kültür alışverişinde bulunmak." dedi.

İtalyan gençlerin, Filistinli akranlarıyla spor ve müzik konusundaki bilgilerini paylaştığını söyleyen Askul, "Dünyaya, Gazzelilerin siyasi sorunlardan uzak onurlu bir yaşam istedikleri mesajını vermek istiyoruz." ifadesini kullandı.

İtalya Kültürel Etkileşim Merkezi Müdürü Miri Calvelli de Gazze ziyaretleri ve gerçekleştirdikleri aktiviteler nedeniyle mutluluğunu dile getirdi. Calvelli, "Festival, Gazzelilerle dayanışma için yapıldı. İki halk arasında kültürel paylaşımı teşvik etmek istiyoruz." diye konuştu.

Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze'ye gelen ve burada bir hafta geçiren İtalyan heyetin yarın ülkelerine dönmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
AblukaIsrailItalya
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