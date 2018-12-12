İtalyan hükümeti bütçe krizinde Brüksel'e yeni teklif sundu

MADRİD (AA) - İtalyan hükümeti, Avrupa Birliği (AB) ile krize yol açan 2019 bütçesiyle ilgili yürütülen müzakerelerde yeni bir teklif sundu.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, 2019 bütçesinde yaptıkları düzenlemelerle ilgili Brüksel'e giderek AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile görüştü. Conte, Juncker ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok ihtiyatlı davrandık ve bazı finansman kaynaklarını tekrar elde ettik. Ve bu kaynakları şimdi yürüttüğümüz müzakerelerde kullanıyoruz. Bütçe açığını yüzde 2,4'ten yüzde 2,04'e indirdik." dedi.

AB ile yürüttükleri müzakere masasına bir teklif koyduklarını ifade eden Conte, "Görevlerini yerine getiren, aynı zamanda aklıselim bir hükümetiz. Kararlarımız açıkladığımız tarihlerde yürürlüğe girecek. Çalışmalara devam edeceğiz. Daha geniş kapsamlı bir uzlaşı elbette ki iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Juncker de "İyi ilerleme kaydedildi. Bugünkü görüşme 2019 bütçesiyle ilgili diyaloğun bir parçası. Komisyon şimdi İtalya'dan gelen teklifi değerlendirecek." dedi. Komisyon sözcüleri de çalışmaların birkaç gün alacağını ve sonrasında İtalya'nın bilgisine sunulacağını söyledi.

İtalya'da aşırı sağ görüşlü Lig partisi ve sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) partilerinden oluşan ve haziran ayından bu yana iktidarda olan hükümet, AB'nin ısrar ettiği 2019 yılında bütçe açığını düşürmeyle ilgili kemer sıkma politikalarına sıcak bakmıyor.