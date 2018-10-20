İtalyan hükümeti derecelendirme kuruluşlarına karşı kararlı

ROMA (AA) - İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's'in İtalya'nın kredi notunu düşürmesine ilişkin, "Hükümet, derecelendirme kuruluşlarına, Avrupa Komisyonu üyelerine ve bazı iç anlayışsızlıklara rağmen devam edecek." dedi.



İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Salvini ülkenin kuzeyinde Como'ya bağlı Cernobbio bölgesinde, çiftçi derneği Coldiretti Forumu'ndaki konuşmasının öncesinde, Moody's'in İtalya'nın kredi notunu "Baa2"den "Baa3"e düşürmesi ve not görünümünü durağana çevirmesine ilişkin konuştu.



Salvini, "Hükümet, derecelendirme kuruluşlarına, Avrupa Komisyonu üyelerine ve bazı iç anlayışsızlıklara rağmen devam edecek. İtalyanların problemlerine cevap vermek için buradayız, hükümeti tahrip etmek veya derecelendirme kuruluşlarının bizi korkutmaya çalışması için değil. (İtalya'nın 2019 bütçe taslağı) Bu, iyi bir bütçe ve sonuna kadar gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya'nın "sağlam" bir ülke olduğunun altını çizen Salvini, uzmanların durağan not görünümünün de istikrara işaret ettiğini vurguladı.





- Moody's İtalya'nın kredi notunu düşürdü





Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s, İtalya'nın kredi notunu "Baa2"den "Baa3"e düşürmüş ve not görünümünü durağana çevirmişti.

Kuruluştan yapılan açıklamada, not indirimine gerekçe olarak İtalyan hükümetinin gelecek yıllara yönelik bütçe açığı hedeflerinin Moody's'in daha önce öngördüğü seviyelerden yüksek olmasıyla mali ve yapısal reformlara yönelik planların hız kesmesi gösterilmişti.



Avrupa Komisyonu da perşembe günü İtalya'nın gelecek yıl bütçe taslağıyla ilgili değerlendirmelerin yer aldığı mektubu İtalya'ya iletmiş, İtalyan hükümetinden pazartesi gününe kadar eleştirilere cevap vermesini istemişti.

İtalyan hükümetinden gelecek cevaba göre Komisyonun bütçe taslağına ilişkin kararını açıklaması bekleniyor.



Bütçe planlamasına göre İtalyan hükümeti, işsizlere sağlanacak vatandaşlık geliri, emeklilik yaşı reform ve banka krizlerinden etkilenenlere yardım sağlanması gibi vaatlerini gerçekleştirmek adına bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının gelecek yıl yüzde 2,4'e çıkmasını hedefliyor. Bu rakam, daha önce yüzde 1,6 olarak belirlenmişti.

Bu arada, İtalyan devlet tahvilleri ve hisse senetleri, Avrupa Birliği'nden (AB) bütçe planına gelen eleştirilerin artırması nedeniyle haftanın son işlem gününde sert değer kaybetti.

Kamu borcunun GSYH’ye oranı yüzde 130'u bulan İtalya, AB'de Yunanistan'dan sonra en fazla kamu borcu bulunan ülke konumunda.



